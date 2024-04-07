От божества до символа Дьявола: как кошки стали самыми популярными животными на Земле (фото)

У людей с кошками развивались удивительные отношения за последние 12 000 лет.

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Кошки занимают особое место среди любимых домашних животных во всем мире. Только в США проживает более 74 миллионов домашних кошек. Они возглавляют список популярных домашних животных в таких странах, как Китай, Франция, Швейцария, Индонезия и многих других. Кошки благодаря своему удивительному поведению и внешнему виду доминируют в жизни многих людей на планете. Тем не менее, как же кошки завоевали весь мир? Чтобы ответить на этот вопрос нужно углубиться в историю, пишет Interesting Engineering.

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По словам ученых, современные кошки являются продуктом 11 млн лет эволюции без человека, и 12 тысяч лет эволюции рядом с человеком. Предком всех современных кошек считается африканская дикая кошка Felis sylvestris lybica. 20 лет назад на Кипре археологи обнаружили останки кошки в человеческой могиле возрастом 9500 лет. Считается, что это самые древние из известных останков одомашненных кошек.

Исторические записи показывают, что примерно 3 тысячи лет назад древние египтяне одомашнили кошек и сильно почитали их. В Древнем Египте поклонялись богине Баст, которую изображали как женщину с кошачьей головой, олицетворяющую любовь и плодородие. Убийство кошки в Древнем Египте каралось смертной казнью.

Мумии кошек из Древнего Египта Фото: interestingengineering.com

В то же время древние римляне также очень любили кошек и считали их символом независимости. В Древнем Риме кошек держали в домах, например, для того, чтобы защитить рукописи от грызунов. Из Древнего Рима с помощью торговцев кошки попали в Китай и Индию. В Азии была другая окружающая среда, что вызвало некоторые изменения в генетическом составе римских домашних кошек и позволило им быстрее распространяться и эволюционировать. Сегодня кошки являются самым популярным домашним животным в Китае.

Считается, что римляне завезли домашних кошек на территорию современной Великобритании и других стран Европы. Но в Средние века многие люди считали кошек символами Дьявола, колдовства и сатанинских ритуалов. Католическая церковь сыграла важную роль в распространении таких суеверий. Это привело к тому, что люди начали убивать кошек, что стало причиной резкого сокращения их популяции. Некоторые ученые считают, что убийство кошек также способствовало распространению бубонной чумы, которая уничтожила от 30% до 50% населения Европы в 14 веке. Дело в том, что грызунов, распространяющих чуму, стало слишком много.

В начале Средних веков многие люди считали кошек символами Дьявола, колдовства и сатанинских ритуалов Фото: Live Science

В связи с ростом сельскохозяйственной и торговой деятельности в течение нескольких столетий люди начали осознавать важность кошек в защите своих товаров от грызунов. К 19 веку уровень грамотности населения вырос, что привело к значительному снижению суеверий, связанных с кошками.

Во время Второй мировой войны в американской армии кошки боролись с крысами и другими грызунами во многих военных зданиях. Поэтому многие офицеры и солдаты очень привязались к кошкам. Считается, что после войны, когда солдаты вернулись в США, и обычные европейские мигранты переселись в эту страну, кошки стали очень популярным домашним животным.

Во время Второй мировой войны в американской армии кошки боролись с крысами и другими грызунами во многих военных зданиях Фото: interestingengineering.com

Сейчас кошки являются одними из самых популярных домашних животных в Европе и Северной Америке. Примерно 26% семей в Великобритании и 29% семей в США имеют хотя бы одну кошку. Считается, что на Земле живет более 200 миллионов домашних кошек. Многим владельцам трудно представить свою жизнь без кошек, и они часто относятся к ним, как к любимым членам своей семьи.

Фокус уже писал о том, почему кошкам можно в нашу постель, а собакам нет. Новое исследование показывает, что совместный сон с собаками может ухудшить качество отдыха, но кошек это не касается.

Также Фокус писал о том, почему кошки так молниеносно реагируют на окружающую обстановку. Кошки являются целым кладезем различных талантов и способностей, а их реакции могут позавидовать многие. Причина таких рефлексов довольно занимательна с точки зрения науки.