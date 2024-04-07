Від божества до символу Диявола: як кішки стали найпопулярнішими тваринами на Землі (фото)

У людей з кішками розвивалися дивовижні стосунки за останні 12 000 років.

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Кішки займають особливе місце серед улюблених домашніх тварин у всьому світі. Тільки в США проживає понад 74 мільйони домашніх кішок. Вони очолюють список популярних домашніх тварин у таких країнах, як Китай, Франція, Швейцарія, Індонезія та багатьох інших. Кішки завдяки своїй дивовижній поведінці та зовнішньому вигляду домінують у житті багатьох людей на планеті. Проте, як же кішки завоювали весь світ? Щоб відповісти на це питання потрібно заглибитися в історію, пише Interesting Engineering.

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За словами вчених, сучасні кішки є продуктом 11 млн років еволюції без людини, і 12 тисяч років еволюції поруч із людиною. Предком усіх сучасних кішок вважається африканська дика кішка Felis sylvestris lybica. 20 років тому на Кіпрі археологи виявили останки кішки в людській могилі віком 9500 років. Вважається, що це найдавніші з відомих останків одомашнених кішок.

Історичні записи показують, що приблизно 3 тисячі років тому стародавні єгиптяни одомашнили кішок і сильно шанували їх. У Стародавньому Єгипті поклонялися богині Баст, яку зображували як жінку з котячою головою, яка уособлювала любов і родючість. Вбивство кішки в Стародавньому Єгипті каралося смертною карою.

Мумії кішок зі Стародавнього Єгипту Фото: interestingengineering.com

Водночас стародавні римляни також дуже любили кішок і вважали їх символом незалежності. У Стародавньому Римі кішок тримали в будинках, наприклад, для того, щоб захистити рукописи від гризунів. Зі Стародавнього Риму за допомогою торговців кішки потрапили до Китаю та Індії. В Азії було інше навколишнє середовище, що спричинило деякі зміни в генетичному складі римських домашніх кішок і дало їм змогу швидше поширюватися та еволюціонувати. Сьогодні кішки є найпопулярнішою домашньою твариною в Китаї.

Вважається, що римляни завезли домашніх кішок на територію сучасної Великої Британії та інших країн Європи. Але в Середні віки багато людей вважали кішок символами Диявола, чаклунства і сатанинських ритуалів. Католицька церква зіграла важливу роль у поширенні таких забобонів. Це призвело до того, що люди почали вбивати кішок, що стало причиною різкого скорочення їхньої популяції. Деякі вчені вважають, що вбивство кішок також сприяло поширенню бубонної чуми, яка знищила від 30% до 50% населення Європи в 14 столітті. Річ у тім, що гризунів, які поширюють чуму, стало занадто багато.

На початку Середніх віків багато людей вважали кішок символами Диявола, чаклунства і сатанинських ритуалів Фото: Live Science

У зв'язку зі зростанням сільськогосподарської та торговельної діяльності протягом кількох століть люди почали усвідомлювати важливість кішок у захисті своїх товарів від гризунів. До 19 століття рівень грамотності населення зріс, що призвело до значного зниження забобонів, пов'язаних із кішками.

Під час Другої світової війни в американській армії кішки боролися з щурами та іншими гризунами в багатьох військових будівлях. Тому багато офіцерів і солдатів дуже прив'язалися до кішок. Вважається, що після війни, коли солдати повернулися в США, і звичайні європейські мігранти переселилися в цю країну, кішки стали дуже популярною домашньою твариною.

Під час Другої світової війни в американській армії кішки боролися з щурами та іншими гризунами в багатьох військових будівлях Фото: interestingengineering.com

Нині кішки є одними з найпопулярніших домашніх тварин у Європі та Північній Америці. Приблизно 26% сімей у Великій Британії та 29% сімей у США мають хоча б одну кішку. Вважається, що на Землі живе понад 200 мільйонів домашніх кішок. Багатьом власникам важко уявити своє життя без кішок, і вони часто ставляться до них, як до улюблених членів своєї родини.

Фокус уже писав про те, чому кішкам можна в наше ліжко, а собакам ні. Нове дослідження показує, що спільний сон із собаками може погіршити якість відпочинку, але котів це не стосується.

Також Фокус писав про те, чому кішки так блискавично реагують на навколишнє оточення. Кішки є цілим джерелом різних талантів і здібностей, а їхній реакції може позаздрити багато хто. Причина таких рефлексів досить цікава з точки зору науки.