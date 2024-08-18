Секрет додо: вчені з'ясували, що вимерлий нелітаючий птах, був не таким, як вважалося (фото)

Дослідники спростували популярну хибну думку про те, що додо були повільними та незграбними птахами.

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Науковці могли визначити еталонний зразок для вимерлого виду і з'ясували, що нелітаючий птах додо насправді був швидким і сильним, а не повільним і незграбним, яким його вважали раніше. Таким чином вчені спростували популярну хибну думку про цих унікальних птахів. Результати дослідження опубліковані в журналі Zoological Journal of the Linnean Society, пише Live Science.

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Птах додо або маврикійський дронт (Raphus cucullatus) являє собою перший в історії відомий випадок вимирання, спровокованого людиною. Цей птах, який був зростом до 1 метра і важив до 20 кг, мешкав на острові Маврикій в Індійському океані.

Уперше додо побачили 1598 року голландські моряки. Але вже 1662 року люди востаннє бачили представника виду нелітаючих птахів. Це пов'язано з тим, що люди привезли на Маврикій хижих інвазивних тварин і вирубали ліси, в яких мешкали птахи. Також зникнення додо пов'язують із тим, що вони були надто довірливими і наближалися до людей, які їх убивали. Просто у додо не було природних хижаків і цим можна пояснити таку поведінку. З цієї ж причини птахи втратили здатність літати, адже їм не потрібно було ні від кого рятуватися.

Але проблема в тому, кажуть учені, що було достеменно не відомо, який саме вид додо насправді існував. В історичних записах можна зустріти кілька описаних птахів. Але ці записи не є надійними джерелами через суперечливу інформацію.

Птах додо або маврикійський дронт (Raphus cucullatus) являє собою перший в історії відомий випадок вимирання, спровокованого людиною. Цей птах, який був зростом до 1 метра і важив до 20 кг, мешкав на острові Маврикій в Індійському океані. Реконструкція зовнішнього вигляду Фото: Daily Mail

Автори дослідження вивчили збережені рештки додо, а також провели ретельний аналіз історичних документів. З'ясувалося, що багато описаних видів були вигаданими, але Родрігеський дронт (Pezophaps solitaria), який тісно пов'язаний із додо та який вважався міфічним, насправді існував і мешкав на острові Родрігес, неподалік острова Маврикій.

Також учені визначили еталонний зразок для додо, тобто єдиний збережений зразок, який слугує еталоном для виду. У результати з'ясувалося, що додо і Родрігеський дронт були членами сімейства, яке включає голубів.

Використовуючи цей еталонний зразок, вчені визначили, якими якостями насправді володів вимерлий птах. За словами авторів дослідження, багато хто вважав додо незграбним і повільним птахом, але це не так.

Дослідження показало, що сухожилля на пальцях лап птаха були дуже потужними і схожими на ті, що є в існуючих птахів, які можуть дуже швидко бігати. Тож учені дійшли висновку, що додо були швидкими та витривалими птахами, які добре адаптувалися до життя в лісах.

Розуміння характеристик і поведінки додо може прояснити роль, яку ці птахи відігравали у своїй екосистемі, кажуть автори дослідження.

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