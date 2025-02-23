Какой была бы наша планета, если бы динозавры выжили: ответ ученых может удивить (фото)

Если бы падение астероида на Землю не уничтожило динозавров, то, возможно, мы бы не смогли появиться как вид.

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Примерно 66 млн лет назад настал роковой день для почти всех динозавров, которые населяли нашу планету предыдущие почти 165 млн лет. В районе современной Мексики на Землю упал астероид диаметром примерно 15 км, что привело к резкому изменению климата, а также к появлению масштабных пожаров и цунами. Огромное количество пыли поднялось в атмосферу, что привело к снижению количества солнечного света и тепла. В результате катастрофического события произошло массовое вымирание на Земле, когда примерно 75% видов живых существ, в том числе и почти все динозавры, исчезли в течение нескольких месяцев после падения астероида. Выжили только небольшие динозавры, которые были предками современных птиц. Но, что было с нашей планетой, если бы астероид не упал на нее? Смогли бы динозавры стать разумным видом и стать главными на Земле вместо человека? Об этом пишет Live Science.

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Могли ли выжить динозавры?

Фокус уже писал о том, что ученые выяснили, как птицам удалось выжить, когда вымерли гигантские динозавры. Но ученые считают, что динозавры могли бы эволюционировать дальше, если бы не падение астероида. Дело в том, что они уже пережили разные изменения окружающей среды в течение 165 млн лет до этого. Но в данном случае, как считает Стив Брусатте из Эдинбургского университета, наши предки-млекопитающие не смогли бы эволюционировать так, как они это сделали.

Брусатте считает, что у динозавров были все возможности для выживания в меняющемся мире, если бы не падение астероида. Но могли бы динозавры пережить ледниковые периоды? Ученый считает, что это не было бы большой проблемой для некоторых из них. Дело в том, что многие виды динозавров имели перья, покрывающие их тела, также некоторые динозавры, вероятно были теплокровными. Это помогло бы им выжить в холодных условиях. По словам Брусатте, динозавры могли выработать и другие средства защиты холода, например, увеличить количество перьев на телах.

У динозавров были все возможности для выживания в меняющемся мире, если бы не падение астероида Фото: Live Science

Могли ли динозавры стать разумными существами?

Если бы динозавры не были уничтожены, то могли ли они эволюционировать в разумный вид? Еще в 80-х годах прошлого века появилась теория, согласно которой динозавры из семейства троодонтиды могли превратиться в разумных существ и могли эволюционировать в нечто похожее на гуманоидов. Эта теория основывалась на том, что троодонтиды имели большой мозг, стереоскопическое зрение, противопоставленные пальцы и двуногое телосложение. Таким образом они могли эволюционировать в существо с аналогичным интеллектом, как у Homo sapiens, если бы выжили.

Еще в 80-х годах прошлого века появилась теория, согласно которой динозавры из семейства троодонтиды могли превратиться в разумных существ и могли эволюционировать в нечто похожее на гуманоидов Фото: Live Science

Но два года назад ученые представили исследование, в котором они показали, что ни один вид динозавров не мог бы стать предком приматоподобных существ, которые смогли бы эволюционировать до человеческого уровня интеллекта. В то же время современные птицы показывают, что динозавры могли быть довольно умными.

По словам Брусатте, птицы, которые являются потомками выживших динозавров, действительно умные. В их мозге находится в среднем больше нейронов, чем у млекопитающих. Но смогут ли птицы стать разумными существами через миллионы лет никто не знает.

Если бы динозавры не исчезли, что произошло бы с млекопитающими?

Брусатте считает, что эволюция млекопитающих, если бы астероид не уничтожил динозавров, пошла бы другим путем. Если бы крупные динозавры выжили, то мелкие млекопитающие, которые уже существовали рядом с ними, возможно, не имели бы возможности эволюционировать и становиться больше. Но, возможно, во время ледниковых периодов млекопитающие все смогли бы стать больше, но неизвестно насколько они стали бы разнообразными.

Людей скорее всего не было бы на Земле

Даже если бы эволюция млекопитающих позволила им хоть бы немного измениться, то это не значит, что на Земле появились бы люди. Скорее всего, этого бы не произошло, считает Пол Серено из Чикагского университета. По словам ученого, люди эволюционировали в мире, где царят млекопитающие, но наше появление было бы невозможно в мире, где также существуют крупные динозавры.

Ученые считают, что возможно, вымирание динозавров и конкурирующей группы млекопитающих дало возможность нашим предкам-приматам процветать и развиваться. Что в итоге привело к появлению современного человека.

Как уже писал Фокус, понятие "птичий мозг" стоит отменить, ведь ученые обнаружили, что эму в разы умнее, чем считалось ранее. Это меняет наше представление о поведении динозавров.

Также Фокус писал о том, что ученые создали самый легкий и прочный материал. Исследователи считают, что возможности нового материала практически безграничны.