Ученые создали самый легкий и прочный материал: где его можно применить

Исследователи считают, что возможности нового материала практически безграничны.

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Ученые использовали ИИ, который помог создать самую легкую и прочную возможную геометрическую структуру для наноматериала. В результате ученые получили углеродную нанорешетку, которая является чрезвычайно легкой, но может выдерживать массу, превышающую ее собственную в миллион раз. Новый материал можно будет использовать для создания более легких и прочных автомобилей, а таких же космических ракет и кораблей. Ученые также считают, что этот материала можно использовать в медицине для создания протезов. Исследование опубликовано в журнале Advanced Materials, пишет Popular Mechanics.

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Недавно ученые смогли создать новый высокотемпературный сверхпроводящий материал при обычном давлении, что является прорывов в области создания сверхпроводников, как уже писал Фокус. Но друга группа ученых смогла с помощью ИИ создать самый легкий и прочный материал из всех существующих.

Материла имеет прочность высокоуглеродистой стали, но весит как пена. ИИ помог ученым разработать структуру наноматериала, который имеет очень малый вес, но обладает чрезвычайно высокой прочностью.

Наноматериалы ранее уже демонстрировали некоторые удивительные свойства. Хотя они и имеют высокую прочность, все же проблема большинства из них заключалась в том, что геометрические конструкции их наноструктур не могли равномерно распределять напряжение по всей структуре, что приводило к поломке.

Чтобы создать более надежный материал ученые обучили ИИ распознавать, какая структура приведет к лучшим механическим характеристикам для этого материала на основе углерода. В итоге ученые создали материал, который такой же легкий как пенополистирол, но такой же прочный как высокоуглеродистая сталь.

Новый материал распечатали на 3D-принтере и оказалось, что он может ​​ выдерживать массу, в миллион раз превышающую его собственную, но при этом он остается очень легким. Оказалось, что материал примерно в 5 раз прочнее, чем титан.

Ученые считают, что новый материал можно использовать для создания медицинского оборудования, например, протезов и имплантов. Также материал будет полезен при создании более легких, но прочных автомобилей, космический ракет и кораблей, что позволит им двигаться быстрее с меньшим расходом топлива.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что некоторые материалы могут воспроизводить "воспоминания" о тех состояниях, в которых они были в прошлом.

Также Фокус писал о том, что Космические силы США впервые показали снимок секретного самолета X-37B на орбите. Еще никто никогда не видел таинственный космический самолет на орбите и до сих пор очень мало известно о том, что он там делает на самом деле.