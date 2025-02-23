Космические силы США впервые показали снимок секретного самолета X-37B на орбите (фото)

Еще никто никогда не видел таинственный космический самолет на орбите и до сих пор очень мало известно о том, что он там делает на самом деле.

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Уже больше 400 дней секретный космический самолет X-37B находится на орбите. Теперь же Космические силы США впервые показали снимок этого беспилотного самолета в космосе, где также видна наша планета, пишет Space.

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Секретный космический самолет X-37B отправился в свою седьмую миссию на орбиту 28 декабря 2023 года

Секретный космический самолет X-37B отправился в свою седьмую миссию на орбиту 28 декабря 2023 года на борту ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX, как уже писал Фокус. Космические силы США впервые показали фотографию этого беспилотного самолета на орбите в то время, когда он находился над Африкой. В левой части снимка видна одна из солнечных панелей самолета, а вверху виден, по-видимому, его грузовой отсек.

Хотя эта фотография не раскрывает всех подробностей секретного космического проекта США, а также не дает информацию о том, какие технологии он тестирует в космосе, все же она предлагает уникальный взгляд на нашу планету. Земля на фотографии находится на заднем плане и таким образом можно понять, насколько далеко от нашей планеты находится самолет X-37B.

Космические силы США впервые показали фотографию самолета X-37B на орбите в то время, когда он находился над Африкой Фото: space.com

На данный момент известно, что во время текущей седьмой миссии на орбите многоразовый самолет X-37B проводит тестирование полета в новых режимах, а также проверку воздействия космической радиации на материалы, предоставленные NASA.

Во время прошлых шести миссий самолет X-37B находился на низкой околоземной орбите, но новая фотография показывает, что сейчас он находится намного дальше от Земли. Известно, что ракета-носитель Falcon Heavy может выводить полезную нагрузку геосинхронную орбиту на расстояние более 35 000 км от Земли.

Согласно заявлению Космических сил США, эта фотография была сделана камерой самолета X-37B в прошлом году во время проведения неназванных экспериментов. Возможно, они были связаны с маневром аэродинамического торможения, который выполнил X-37B осенью 2024 года для проверки метода изменения орбиты. Об этом уже писал Фокус.

Так выглядит космический самолет X-37B после возвращения из одной из своих миссий Фото: Boeing

Космические силы США сообщили, что бортовая камера, с помощью которой была сделана фотография, используется для контроля за безопасностью и работоспособностью X-37B во время проведения экспериментов на эллиптической орбите. Также стало известно, что секретный космический самолет выполнил впервые серию разных маневров, но каких неизвестно. В Пентагоне сообщили только об успешном выполнении аэродинамического торможения, что позволило самолету изменить свою орбиту с минимальным расходом топлива.

По мнению разных экспертов, X-37B служит испытательной платформой для тестирования новых космических технологий. Но в Пентагоне на раскрывают подробностей новой миссии. Хотя то же самое происходило и во время прошлых миссий самолета X-37B.

Секретный самолет X-37B находится в космосе уже более 400 дней и неизвестно, когда он вернется на Землю. Прошлая, шестая миссия, завершилась 12 декабря 2022 года после того, как X-37B провел на орбите 908 дней.

Напоминаем, что не только у США есть секретный космический самолет. Такой же многоразовый беспилотный аппарат есть и у Китая, и он отправился на орбиту в свою третью миссию за две недели до седьмого запуска X-37B в космос, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что в Солнечной системе обнаружен новый водный мир. Некоторые спутники газовых гигантов имеют подземные океаны из жидкой воды. Теперь ученые выяснили, что такой же океан существует на втором по величине спутнике Юпитера.