Секретный космический самолет США больше года находится на орбите: что он там делает (фото)

На самом деле основное предназначение космического самолета X-37B остается загадкой, хотя кое-что известно.

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Таинственный космический самолет X-37B Космических сил США находится на орбите вокруг Земли уже больше года, а если точнее, то 379 дней. Что он там делает, остается загадкой и все же есть некоторые данные, которые проливают свет на его секретную миссию, пишет IFLScience.

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Космический самолет X-37B без экипажа был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX 28 декабря 2023 года. Это уже седьмая миссия загадочного военного космического самолета США, который был создан компанией Boeing. На данный момент самолет находится на орбите уже 379 дней и неизвестно, когда он вернется обратно. Если для выхода на орбиту самолету X-37B необходима ракета-носитель, то приземляется он как обычный самолет на взлетно-посадочной полосе, что уже было продемонстрировано 6 раз.

Впервые самолет X-37B Космические силы США отправили на орбиту в 2010 году. Эта первая миссия секретного самолета продолжалась 224 дня. Дольше всего самолет X-37B находился на орбите во время своей шестой миссии, которая завершилась в 2022 году. Она длилась 908 дней.

О самом космическом самолете за все эти годы не появилось слишком много информации, чтобы можно было точно понять, что он делает на орбите Фото: Boeing

О самом космическом самолете за все эти годы не появилось слишком много информации, чтобы можно было точно понять, что он делает на орбите. Также неизвестно, сколько времени он проведет в космосе во время седьмой миссии. Скорее всего об окончании данной миссии станет известно, когда самолет вернется на Землю, как это было в прошлом.

Эксперты считают, что Пентагон проводит испытание технологии многоразовых космических самолетов, но так ли это неизвестно. Большая часть всех миссий X-37B всегда была окутана тайной, и седьмая миссия не является исключением. Официально Пентагон уже много раз заявлял, что с помощью X-37B проводится тестирование разнообразных космических технологий, не вдаваясь в подробности.

Известно, что в прошлом году космический самолет X-37B впервые продемонстрировал технологию аэродинамического торможения, когда атмосферное трение используется для снижения орбиты с минимальным расходом топлива. Также известно, что время выполнения этого маневра X-37B утилизировал в атмосфере Земли некоторые устройства, но какие именно неизвестно.

Эксперты считают, что Пентагон проводит испытание технологии многоразовых космических самолетов, но так ли это неизвестно Фото: US Air Force

Что касается текущей миссии X-37B, то в NASA сообщили, что на борту самолета проводится эксперимент, который должен позволить получить больше информации о том, как космическое излучение влияет на семена растений и их выживаемость в космосе. Также по заказу NASA проводится тестирование новых защитных тепловых покрытий для космических кораблей.

Что известно о самом космическом самолете X-37B? Его длина составляет почти 9 метров, а размах крыльев – 4,5 метра. Самолет может находиться на высоте от 240 до 800 км над Землей. Но Пентагон скрывает информацию о том, на какой высоте находится X-37B во время седьмой миссии. Хотя нет ничего удивительного, ведь подобная информация не раскрывалась и во время прошлых миссий. Космический самолет X-37B может летать над Землей со скоростью более 28 000 км/ч.

Некоторые эксперты предполагают, что седьмая миссия может закончиться в 2026 году, но это только предположение и нет никаких подтверждений этому. Стоит заметить, что каждая новая миссия X-37B была более продолжительной, чем предыдущая. Поэтому есть вероятность, что седьмая миссия будет продолжаться дольше, чем шестая и, возможно, секретный космический самолет США пробудет на орбите даже 1000 дней.

Как уже писал Фокус, у Земли появился первый в истории деревянный спутник. Астронавты запустили его с МКС. Ученые хотят доказать, что древесину можно использовать для создания спутников, а также для строительства на Луне и Марсе.

Также Фокус писал о том, что с помощью 1300-километрового подземного устройства в США физики хотят подтвердить теорию о существовании во Вселенной дополнительных измерений.