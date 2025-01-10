У Земли появился первый в истории деревянный спутник: астронавты запустили его с МКС (фото)

Ученые хотят доказать, что древесину можно использовать для создания спутников, а также для строительства на Луне и Марсе.

Related video

Астронавты запустили в околоземное пространство с Международной космической станции (МКС) первый в истории деревянный спутник LignoSat. Он был доставлен на МКС в ноябре прошлого года и теперь начал вращаться вокруг Земли на высоте примерно 400 км, пишет Futurism.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Крошечный деревянный спутник LignoSat представляет собой куб с длиной ребра 10 см, начиненный электроникой. Это первый в истории деревянный спутник, который был запущен в космос и теперь вращается вокруг нашей планеты.

Спутник LignoSat создали ученые из Киотского университета (Япония) вместе с инженерами компании Sumitomo Forestry из древесины магнолии. Как показали эксперименты на МКС именно эта древесина лучше всего подходит для создания спутников, а также для будущего строительства на Луне и Марсе.

Основная цель данной миссии, которая будет продолжаться примерно полгода, доказать, что древесину можно использовать для создания космических аппаратов и она является хорошей альтернативой металлу, из которого создают современные спутники.

По словам японских ученых, ранее никто не думал о том, что древесину можно использовать для изготовления спутников. Считается, что у древесины есть несколько преимуществ перед металлами, которые используется в спутниках. Она меньше подвержена коррозии и более долговечна в космических условиях. Ученые хотят проверить это во время текущей миссии LignoSat.

По словам японских ученых, ранее никто не думал о том, что древесину можно использовать для изготовления спутников Фото: JAXA

Также ученые считают, что деревянные спутники являются лучшей альтернативой металлическим спутникам, ведь последние после вывода из эксплуатации сгорают в атмосфере Земли и загрязняют ее. Иногда части спутников не сгорают и падают на поверхность планеты. Но деревянные спутники не должны загрязнять атмосферу и должны полностью сгорать в ней.

Датчики на борту LignoSat будут следить за тем, как древесина выдерживает условия космоса, включая низкие температуры, и насколько хорошо материал защищает электронные компоненты от постоянного космического и солнечного излучения. Датчики также будет следить за возможной деформацией деревянного спутника и тем как магнитное поле Земли может влиять на электронику внутри.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили, что на Луне еда растет лучше, чем на Марсе. Исследователи считают, на Луне почва лучше подходит для выращивания сельскохозяйственных культур, чем на Красной планете.

Также Фокус писал о том, что космический аппарат BepiColombo в последний раз пролетел мимо Меркурия, чтобы в следующем году выйти на орбиту вокруг планеты. Во время этого пролета зонд сделал несколько уникальных фотографий поверхности Меркурия.