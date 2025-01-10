У Землі з'явився перший в історії дерев'яний супутник: астронавти запустили його з МКС (фото)

Вчені хочуть довести, що деревину можна використовувати для створення супутників, а також для будівництва на Місяці та Марсі.

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Астронавти запустили в навколоземний простір з Міжнародної космічної станції (МКС) перший в історії дерев'яний супутник LignoSat. Його доставили на МКС у листопаді минулого року і тепер він почав обертатися навколо Землі на висоті приблизно 400 км, пише Futurism.

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Крихітний дерев'яний супутник LignoSat являє собою куб з довжиною ребра 10 см, начинений електронікою. Це перший в історії дерев'яний супутник, який був запущений у космос і тепер обертається навколо нашої планети.

Супутник LignoSat створили вчені з Кіотського університету (Японія) разом з інженерами компанії Sumitomo Forestry з деревини магнолії. Як показали експерименти на МКС саме ця деревина найкраще підходить для створення супутників, а також для майбутнього будівництва на Місяці та Марсі.

Основна мета цієї місії, яка триватиме приблизно півроку, довести, що деревину можна використовувати для створення космічних апаратів і вона є хорошою альтернативою металу, з якого створюють сучасні супутники.

За словами японських учених, раніше ніхто не думав про те, що деревину можна використовувати для виготовлення супутників. Вважається, що у деревини є кілька переваг перед металами, які використовується в супутниках. Вона менше схильна до корозії і більш довговічна в космічних умовах. Вчені хочуть перевірити це під час поточної місії LignoSat.

За словами японських учених, раніше ніхто не думав про те, що деревину можна використовувати для виготовлення супутників Фото: JAXA

Також учені вважають, що дерев'яні супутники є найкращою альтернативою металевим супутникам, адже останні після виведення з експлуатації згорають в атмосфері Землі та забруднюють її. Іноді частини супутників не згорають і падають на поверхню планети. Але дерев'яні супутники не повинні забруднювати атмосферу і повинні повністю згорати в ній.

Датчики на борту LignoSat стежитимуть за тим, як деревина витримує умови космосу, включно з низькими температурами, і наскільки добре матеріал захищає електронні компоненти від постійного космічного і сонячного випромінювання. Датчики також стежитимуть за можливою деформацією дерев'яного супутника і тим як магнітне поле Землі може впливати на електроніку всередині.

Як уже писав Фокус, учені виявили, що на Місяці їжа росте краще, ніж на Марсі. Дослідники вважають, на Місяці ґрунт краще підходить для вирощування сільськогосподарських культур, ніж на Червоній планеті.

Також Фокус писав про те, що космічний апарат BepiColombo востаннє пролетів повз Меркурій, щоб наступного року вийти на орбіту навколо планети. Під час цього прольоту зонд зробив кілька унікальних фотографій поверхні Меркурія.