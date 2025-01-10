Секретний космічний літак США понад рік перебуває на орбіті: що він там робить (фото)

Насправді основне призначення космічного літака X-37B залишається загадкою, хоча дещо відомо.

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Таємничий космічний літак X-37B Космічних сил США перебуває на орбіті навколо Землі вже понад рік, а якщо точніше, то 379 днів. Що він там робить, залишається загадкою і все ж є деякі дані, які проливають світло на його секретну місію, пише IFLScience.

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Космічний літак X-37B без екіпажу був виведений на орбіту за допомогою ракети-носія Falcon Heavy компанії SpaceX 28 грудня 2023 року. Це вже сьома місія загадкового військового космічного літака США, який був створений компанією Boeing. Наразі літак перебуває на орбіті вже 379 днів і невідомо, коли він повернеться назад. Якщо для виходу на орбіту літаку X-37B необхідна ракета-носій, то приземляється він як звичайний літак на злітно-посадковій смузі, що вже було продемонстровано 6 разів.

Уперше літак X-37B Космічні сили США відправили на орбіту 2010 року. Ця перша місія секретного літака тривала 224 дні. Найдовше літак X-37B перебував на орбіті під час своєї шостої місії, яка завершилася 2022 року. Вона тривала 908 днів.

Про сам космічний літак за всі ці роки не з'явилося надто багато інформації, щоб можна було точно зрозуміти, що він робить на орбіті Фото: Boeing

Про сам космічний літак за всі ці роки не з'явилося надто багато інформації, щоб можна було точно зрозуміти, що він робить на орбіті. Також невідомо, скільки часу він проведе в космосі під час сьомої місії. Найімовірніше про закінчення цієї місії стане відомо, коли літак повернеться на Землю, як це було в минулому.

Експерти вважають, що Пентагон проводить випробування технології багаторазових космічних літаків, але чи так це невідомо. Велика частина всіх місій X-37B завжди була оповита таємницею, і сьома місія не є винятком. Офіційно Пентагон уже багато разів заявляв, що за допомогою X-37B проводиться тестування різноманітних космічних технологій, не вдаючись у подробиці.

Відомо, що торік космічний літак X-37B вперше продемонстрував технологію аеродинамічного гальмування, коли атмосферне тертя використовується для зниження орбіти з мінімальною витратою палива. Також відомо, що під час виконання цього маневру X-37B утилізував в атмосфері Землі деякі пристрої, але які саме невідомо.

Експерти вважають, що Пентагон проводить випробування технології багаторазових космічних літаків, але чи так це невідомо Фото: US Air Force

Щодо поточної місії X-37B, то в NASA повідомили, що на борту літака проводять експеримент, який має дати змогу отримати більше інформації про те, як космічне випромінювання впливає на насіння рослин та їхню виживаність у космосі. Також на замовлення NASA проводиться тестування нових захисних теплових покриттів для космічних кораблів.

Що відомо про найкосмічніший літак X-37B? Його довжина становить майже 9 метрів, а розмах крил — 4,5 метра. Літак може перебувати на висоті від 240 до 800 км над Землею. Але Пентагон приховує інформацію про те, на якій висоті перебуває X-37B під час сьомої місії. Хоча немає нічого дивного, адже подібна інформація не розкривалася і під час минулих місій. Космічний літак X-37B може літати над Землею зі швидкістю понад 28 000 км/год.

Деякі експерти припускають, що сьома місія може закінчитися у 2026 році, але це лише припущення і немає жодних підтверджень цьому. Варто зауважити, що кожна нова місія X-37B була більш тривалою, ніж попередня. Тож є ймовірність, що сьома місія триватиме довше, ніж шоста і, можливо, секретний космічний літак США пробуде на орбіті навіть 1000 днів.

Як уже писав Фокус, у Землі з'явився перший в історії дерев'яний супутник. Астронавти запустили його з МКС. Вчені хочуть довести, що деревину можна використовувати для створення супутників, а також для будівництва на Місяці та Марсі.

Також Фокус писав про те, що за допомогою 1300-кілометрового підземного пристрою в США фізики хочуть підтвердити теорію про існування у Всесвіті додаткових вимірів.