Космічні сили США вперше показали знімок секретного літака X-37B на орбіті (фото)
Ще ніхто ніколи не бачив таємничий космічний літак на орбіті й досі дуже мало відомо про те, що він там робить насправді.
Уже понад 400 днів секретний космічний літак X-37B перебуває на орбіті. Тепер же Космічні сили США вперше показали знімок цього безпілотного літака в космосі, де також видно нашу планету, пише Space.
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Секретний космічний літак X-37B вирушив у свою сьому місію на орбіту 28 грудня 2023 року на борту ракети-носія Falcon Heavy компанії SpaceX, як уже писав Фокус. Космічні сили США вперше показали фотографію цього безпілотного літака на орбіті в той час, коли він перебував над Африкою. У лівій частині знімка видно одну з сонячних панелей літака, а вгорі видно, мабуть, його вантажний відсік.
Хоча ця фотографія не розкриває всіх подробиць секретного космічного проекту США, а також не дає інформацію про те, які технології він тестує в космосі, все ж таки вона пропонує унікальний погляд на нашу планету. Земля на фотографії знаходиться на задньому плані і таким чином можна зрозуміти, наскільки далеко від нашої планети знаходиться літак X-37B.
Наразі відомо, що під час поточної сьомої місії на орбіті багаторазовий літак X-37B проводить тестування польоту в нових режимах, а також перевірку впливу космічної радіації на матеріали, надані NASA.
Під час минулих шести місій літак X-37B перебував на низькій навколоземній орбіті, але нова фотографія показує, що зараз він знаходиться набагато далі від Землі. Відомо, що ракета-носій Falcon Heavy може виводити корисне навантаження на геосинхронну орбіту на відстань понад 35 000 км від Землі.
Згідно із заявою Космічних сил США, ця фотографія була зроблена камерою літака X-37B минулого року під час проведення неназваних експериментів. Можливо, вони були пов'язані з маневром аеродинамічного гальмування, який виконав X-37B восени 2024 року для перевірки методу зміни орбіти. Про це вже писав Фокус.
Космічні сили США повідомили, що бортова камера, за допомогою якої було зроблено фотографію, використовується для контролю за безпекою і працездатністю X-37B під час проведення експериментів на еліптичній орбіті. Також стало відомо, що секретний космічний літак виконав уперше серію різних маневрів, але яких саме невідомо. У Пентагоні повідомили тільки про успішне виконання аеродинамічного гальмування, що дало змогу літаку змінити свою орбіту з мінімальною витратою палива.
На думку різних експертів, X-37B служить випробувальною платформою для тестування нових космічних технологій. Але в Пентагоні на розкривають подробиць нової місії. Хоча те ж саме відбувалося і під час минулих місій літака X-37B.
Секретний літак X-37B перебуває в космосі вже понад 400 днів і невідомо, коли він повернеться на Землю. Минула, шоста місія, завершилася 12 грудня 2022 року після того, як X-37B провів на орбіті 908 днів.
Нагадуємо, що не тільки у США є секретний космічний літак. Такий самий багаторазовий безпілотний апарат є і в Китаю, і він вирушив на орбіту у свою третю місію за два тижні до сьомого запуску X-37B у космос, як уже писав Фокус .
Також Фокус писав про те, що в Сонячній системі виявлено новий водний світ. Деякі супутники газових гігантів мають підземні океани з рідкої води. Тепер учені з'ясували, що такий самий океан існує на другому за величиною супутнику Юпітера.