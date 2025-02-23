Космічні сили США вперше показали знімок секретного літака X-37B на орбіті (фото)

Ще ніхто ніколи не бачив таємничий космічний літак на орбіті й досі дуже мало відомо про те, що він там робить насправді.

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Уже понад 400 днів секретний космічний літак X-37B перебуває на орбіті. Тепер же Космічні сили США вперше показали знімок цього безпілотного літака в космосі, де також видно нашу планету, пише Space.

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Секретний космічний літак X-37B вирушив у свою сьому місію на орбіту 28 грудня 2023 року

Секретний космічний літак X-37B вирушив у свою сьому місію на орбіту 28 грудня 2023 року на борту ракети-носія Falcon Heavy компанії SpaceX, як уже писав Фокус. Космічні сили США вперше показали фотографію цього безпілотного літака на орбіті в той час, коли він перебував над Африкою. У лівій частині знімка видно одну з сонячних панелей літака, а вгорі видно, мабуть, його вантажний відсік.

Хоча ця фотографія не розкриває всіх подробиць секретного космічного проекту США, а також не дає інформацію про те, які технології він тестує в космосі, все ж таки вона пропонує унікальний погляд на нашу планету. Земля на фотографії знаходиться на задньому плані і таким чином можна зрозуміти, наскільки далеко від нашої планети знаходиться літак X-37B.

Космічні сили США вперше показали фотографію літака X-37B на орбіті в той час, коли він перебував над Африкою Фото: space.com

Наразі відомо, що під час поточної сьомої місії на орбіті багаторазовий літак X-37B проводить тестування польоту в нових режимах, а також перевірку впливу космічної радіації на матеріали, надані NASA.

Під час минулих шести місій літак X-37B перебував на низькій навколоземній орбіті, але нова фотографія показує, що зараз він знаходиться набагато далі від Землі. Відомо, що ракета-носій Falcon Heavy може виводити корисне навантаження на геосинхронну орбіту на відстань понад 35 000 км від Землі.

Згідно із заявою Космічних сил США, ця фотографія була зроблена камерою літака X-37B минулого року під час проведення неназваних експериментів. Можливо, вони були пов'язані з маневром аеродинамічного гальмування, який виконав X-37B восени 2024 року для перевірки методу зміни орбіти. Про це вже писав Фокус.

Такий вигляд має космічний літак X-37B після повернення з однієї зі своїх місій Фото: Boeing

Космічні сили США повідомили, що бортова камера, за допомогою якої було зроблено фотографію, використовується для контролю за безпекою і працездатністю X-37B під час проведення експериментів на еліптичній орбіті. Також стало відомо, що секретний космічний літак виконав уперше серію різних маневрів, але яких саме невідомо. У Пентагоні повідомили тільки про успішне виконання аеродинамічного гальмування, що дало змогу літаку змінити свою орбіту з мінімальною витратою палива.

На думку різних експертів, X-37B служить випробувальною платформою для тестування нових космічних технологій. Але в Пентагоні на розкривають подробиць нової місії. Хоча те ж саме відбувалося і під час минулих місій літака X-37B.

Секретний літак X-37B перебуває в космосі вже понад 400 днів і невідомо, коли він повернеться на Землю. Минула, шоста місія, завершилася 12 грудня 2022 року після того, як X-37B провів на орбіті 908 днів.

Нагадуємо, що не тільки у США є секретний космічний літак. Такий самий багаторазовий безпілотний апарат є і в Китаю, і він вирушив на орбіту у свою третю місію за два тижні до сьомого запуску X-37B у космос, як уже писав Фокус .

Також Фокус писав про те, що в Сонячній системі виявлено новий водний світ. Деякі супутники газових гігантів мають підземні океани з рідкої води. Тепер учені з'ясували, що такий самий океан існує на другому за величиною супутнику Юпітера.