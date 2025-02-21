У Сонячній системі виявлено новий водний світ: де він розташований (фото)

Деякі супутники газових гігантів мають підземні океани з рідкої води. Тепер учені з'ясували, що такий самий океан існує на другому за величиною супутнику Юпітера.

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Науковці наразі мають багато доказів того, що на супутнику Юпітера під назвою Європа точно існує підземний океан із рідкої води. І там навіть може існувати позаземне життя. Тепер же з'явилися нові докази того, що і супутник Юпітера під назвою Каллісто також є океанічним світом. Дослідження опубліковано в журналі AGU Advances, пише Universe Today.

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Зовсім нещодавно астрономи виявили докази існування підземного океану на одному із супутників Урану, як уже писав Фокус, а тепер нові дані вказують на те, що в Сонячній системі існує ще один океанічний світ. Це супутник Юпітера Каллісто.

Каллісто є другим за величиною супутником газового гіганта і третім за величиною супутником у Сонячній системі. Перші докази того, що там може бути підземний океан астрономи виявили ще 25 років тому.

Другий за величиною супутник Юпітера — Каллісто Фото: NASA

Каллісто має інший зовнішній вигляд, ніж супутник Юпітера Європа і супутник Сатурна Енцелад, де також, як показують спостереження, під крижаною поверхнею існують океани з рідкої води. Але докази наявності океану на супутнику не пов'язані із зовнішнім виглядом його поверхні та льодом.

Порівняння розмірів Землі, Місяця і Каллісто Фото: Wikipedia

Основні докази, що підтверджують наявність океану на Каллісто, виходять із магнітного поля супутника Юпітера. На відміну від магнітного поля Землі, створюваного в ядрі планети, магнітне поле Каллісто є індукованим. Це означає, що воно створюється взаємодією Каллісто з Юпітером і його надзвичайно потужним магнітним полем. Щоб Каллісто міг індукувати магнітне поле, у супутника повинен бути шар провідного матеріалу. Цей шар, як вважають учені, є океаном із рідкої води.

Європа — супутник Юпітера Фото: NASA

Раніше передбачалося, що індукція всередині іоносфери Каллісто відповідає за значну частину спостережуваних магнітних полів. Вважали, що іоносферна індукція створює індуковані магнітні поля, певною мірою схожі на ті, що очікуються від підземного водного океану.

Нове дослідження, засноване на даних космічного апарату "Галілео" (вивчав Юпітер і його супутник із 1995 до 2003 року), показує, що у Каллісто є підповерхневий океан і що він відповідає за магнітне поле супутника.

Енцелад — супутник Сатурна Фото: NASA

Вчені створили чотиришарову модель Каллісто, включно з іоносферою супутника. У моделі вони змінювали товщину крижаної кори, товщину океану і рівень провідності. Автори дослідження дійшли висновку, що магнітне поле супутника, найімовірніше, виникає через поєднання товстого океану, що проводить, та іоносфери.

Астрономи також дійшли висновку, що товщина океану від морського дна до крижаної кори становить десятки кілометрів, а сама кора також може бути товщиною в десятки кілометрів. На це вказують геологічні особливості поверхні.

Підтвердити наявність океану на Каллісто зможуть космічні апарати Europa Clipper і JUICE, які зараз летять до Юпітера. Планується, що Europa Clipper здійснить дев'ять прольотів повз Каллісто на відстані від 250 до 1800 км. А JUICE здійснить 21 проліт повз супутник на відстані від 1000 до 7000 км. Обидва апарати мають досягти системи Юпітера у 2030 і 2031 роках відповідно.

Як уже писав Фокус, Europa Clipper нещодавно вперше зробив фотографію навколишніх зірок у глибокому космосі.

Також Фокус писав про те, що астрономи вперше виявили зірку, що складається з дуже незвичайної матерії. Вчені вважають, що вони виявили докази народження дивної кваркової зірки. Теорії про те, що вони існують, уже майже 40 років.