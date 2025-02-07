Найбільший апарат NASA на шляху до Юпітера вперше зробив знімок зірок (фото)

Космічний апарат Europa Clipper полетів у космос, щоб вивчити крижаний супутник Юпітера під назвою Європа.

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Свій перший знімок зірок зробив найбільший космічний апарат NASA, який разом із сонячними панелями має розмір понад 30 метрів. У такий спосіб учені перевірили здатність апарата орієнтуватися в просторі, пише Space.

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NASA представило першу фотографію зірок, зроблену апаратом Europa Clipper під час польоту до супутника Юпітера під назвою Європа. Цю фотографію створено з трьох зображень, які зонд NASA, запущений у космос у жовтні минулого року, зробив у грудні 2024 року.

Зірки, які видно на фотографії, знаходяться на відстані від 150 до 300 світлових років від нас. Ці зірки видно як маленькі точки світла на тлі чорноти космосу. Чотири найяскравіші зірки на світлині розташовані в сузір'ї Ворон і називаються Алькіба, Альгораб, Дженах і Краз.

Зірки, які видно на фотографії, знаходяться на відстані від 150 до 300 світлових років від нас. Ці зірки видно як маленькі точки світла на тлі чорноти космосу Фото: NASA

Подібні фотографії зірок допомагають космічному апарату правильно орієнтуватися в просторі поки він летить у систему Юпітера. На борту зонда NASA знаходяться дві невеликі камери, які називаються зоряними трекерами, і з їхньою допомогою апарат робить карту зоряного оточення.

За словами вчених, космічному апарату необхідна точна орієнтація в просторі, щоб він міг правильно націлити свої прилади на збір необхідних даних після прибуття до Європи і для того, щоб правильно спрямовувати антену для зв'язку із Землею. Зоряні трекери забезпечують навігацію зонда, роблячи знімки зірок, а потім порівнюючи зображення в комп'ютері, що містить каталог зірок з відомими положеннями.

Супутник Юпітера Європа Фото: NASA

Europa Clipper працює на сонячній енергії і на його створення та запуск NASA витратило 5 млрд доларів, але у нього дуже важлива місія. Апарат має з'ясувати чи може на Європі існувати життя. За допомогою своїх приладів Europa Clipper має визначити товщину крижаної кори Європи, а також з'ясувати, як вона взаємодіє з підземним океаном, що складається з рідкої води. Також зонд має визначити точний склад Європи і геологію супутника Юпітера.

У березні цього року Europa Clipper здійснить гравітаційний маневр навколо Марса і після цього полетить до Європи. Після того як зонд NASA подолає приблизно 2,9 млрд км, він прибуде до своєї мети у квітні 2030 року.

Як уже писав Фокус, астрономи отримали найкраще зображення головної структури Всесвіту, тобто космічної павутини. Вчені отримали пряме зображення в найвищій якості космічної нитки довжиною 3 млн світлових років.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили найсильнішу вулканічну активність на супутнику Юпітера під назвою Іо. На цьому супутнику знаходиться найбільша кількість вулканів у Сонячній системі.