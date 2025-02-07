Самый большой аппарат NASA на пути к Юпитеру впервые сделал снимок звезд (фото)

Космический аппарат Europa Clipper полетел в космос, чтобы изучить ледяной спутник Юпитера под названием Европа.

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Свой первый снимок звезд сделал самый большой космический аппарат NASA, который в вместе с солнечными панелями имеет размер более 30 метров. Таким образом ученые проверили способность аппарата ориентироваться в пространстве, пишет Space.

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NASA представило первую фотографию звезд, сделанную аппаратом Europa Clipper во время полета к спутнику Юпитера под названием Европа. Эта фотография создана из трех изображений, которые зонд NASA, запущенный в космос в октябре прошлого, сделал в декабре 2024 года.

Звезды, которые видны на фотографии находятся на расстоянии от 150 до 300 световых лет от нас. Эти звезды видны как маленькие точки света на фоне черноты космоса. Четыре самые яркие звезды на фотографии находятся в созвездии Ворон и называются Алькиба, Альгораб, Дженах и Краз.

Звезды, которые видны на фотографии находятся на расстоянии от 150 до 300 световых лет от нас. Эти звезды видны как маленькие точки света на фоне черноты космоса Фото: NASA

Подобные фотографии звезд помогают космическому аппарату правильно ориентироваться в пространстве пока он летит в систему Юпитера. На борту зонда NASA находятся две небольшие камеры, которые называются звездными трекерами, и с их помощью аппарат делает карту звездного окружения.

По словам ученых, космическому аппарату необходима точная ориентация в пространстве, чтобы он мог правильно нацелить свои приборы на сбор необходимых данных после прибытия к Европе и для того, чтобы правильно направлять антенну для связи с Землей. Звездные трекеры обеспечивают навигацию зонда, делая снимки звезд, а затем сравнивая изображения в компьютере, содержащем каталог звезд с известными положениями.

Спутник Юпитера Европа Фото: NASA

Europa Clipper работает на солнечной энергии и на его создание и запуск NASA потратило 5 млрд долларов, но у него очень важная миссия. Аппарат должен выяснить может ли на Европе существовать жизнь. С помощью своих приборов Europa Clipper должен определить толщину ледяной коры Европы, а также выяснить, как она взаимодействует с подземным океаном, состоящим из жидкой воды. Также зонд должен определить точный состав Европы и геологию спутника Юпитера.

В марте этого года Europa Clipper совершит гравитационный маневр вокруг Марса и после этого полетит к Европе. После того как зонд NASA преодолеет примерно 2,9 млрд км он прибудет к своей цели в апреле 2030 года.

Как уже писал Фокус, астрономы получили самое лучшее изображение главной структуры Вселенной, то есть космической паутины. Ученые получили прямое изображение в самом высоком качестве космической нити длиной 3 млн световых лет.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили самую сильную вулканическую активность на спутнике Юпитера под названием Ио. На этом спутнике находится самое большое количество вулканов в Соленной системе.