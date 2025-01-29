На спутнике Юпитера начался апокалипсис: что происходит в южном полушарии Ио (фото)

Даже по меркам Ио, самого вулканического мира в Солнечной системе, недавние события являются экстремальными.

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Ученые из NASA обнаружили регион с самой мощной вулканической активностью в южном полушарии спутника Юпитера Ио. Извержения вулканов в этом месте выделяют в шесть раз больше энергии, чем все электростанции мира. Это открытие стало возможно благодаря космическому аппарату "Юнона", пишет Phys.

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По словам ученых из NASA во время последнего пролета мимо Ио космический аппарат "Юнона" с помощью прибора JIRAM, который видит инфракрасное излучение, обнаружил самое мощное извержение вулканов из всех зарегистрированных на спутнике Юпитера. Извержения вулканов на Ио происходят из-за того, что гравитация Юпитера сжимает недра Ио, что приводит к расплавлению внутренней породы и постоянным извержениям примерно 400 вулканов.

Последний пролет мимо Ио аппарат "Юнона" совершил 27 декабря 2024 года, когда он был на расстоянии почти 75 000 км от спутника Юпитера. В это время прибор JIRAM был направлен на южное полушарие Ио.

Во время последнего пролета мимо Ио космический аппарат "Юнона" с помощью прибора JIRAM, который видит инфракрасное излучение, обнаружил самое мощное извержение вулканов из всех зарегистрированных на спутнике Юпитера Фото: NASA

Ученые говорят, что было зафиксировано событие экстремального инфракрасного излучения, которое указывает на подповерхностную обширную систему магматических камер. Данные показывают, что это самое сильное извержение вулканов на Ио.

Ученые пока что не дали название этому слишком активному региону, но он охватывает примерно 100 000 квадратных километров. Общая мощность излучения составила более 80 триллионов ватт.

Также эту особенность на поверхности Ио запечатлела камера JunoCam, работающая с видимым светом.

Также эту особенность на поверхности Ио запечатлела камера JunoCam, работающая с видимым светом Фото: NASA

Ученые говорят, что извержение такого масштаба, вероятно, оставит долгоживущие следы на поверхности Ио. В частности, это могут быть пирокластические отложения, состоящие из обломков горных пород, выброшенных вулканом, небольшие потоки лавы и вулканические отложения, богатые серой и диоксидом серы.

Эти изменения в ландшафте аппарат "Юнона" будет искать во время следующего пролета мимо Ио в марте.

Как уже писал Фокус, физики приблизились к разгадке того, как работает загадочное "жуткое" квантовое состояние. Ученые подтвердили связь между двумя квантовыми свойствами, что может помочь понять, как квантовые объекты остаются неразрывно связанными с помощью квантовой запутанности.

Также Фокус писал о том, что новый сверхзвуковой самолет смог впервые преодолеть звуковой барьер и превысил в 1,1 раз скорость звука. Это достижение является важным шагом вперед для возобновления пассажирских сверхзвуковых полетов.