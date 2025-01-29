Из Америки в Европу за 3,5 часа: впервые гражданский самолет США превысил скорость звука (видео)

Сверхзвуковой самолет XB-1 побил свой предыдущий рекорд скорости и смог превысить скорость звука в 1,1 раза.

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28 января американская компания Boom Technology провела 12-е испытание сверхзвукового самолета XB-1 в небе над Калифорнией. Впервые этот самолет смог превысить скорость звука и набрал скорость 1358 км/ч. Это достижение является важным шагом вперед для начала новой эры сверхзвуковых пассажирских перелетов, которая закончилась 22 года назад, пишет Live Science.

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Впервые в истории США гражданский самолет, созданный в этой стране, смог набрать сверхзвуковую скорость. Это сделал сверхзвуковой самолет XB-1, созданный компанией Boom Technology, во время 12-го испытательного полета, который продолжался 34 минуты.

Как уже писал Фокус, во время прошлого испытательного полета самолет XB-1 смог набрать скорость 1172 км/ч, теперь же он три раза за время полета смог набрать скорость 1358 км/ч, что в 1,1 раза больше скорости звука.

Гражданские самолеты, используемые для перевозки пассажиров, которые могли летать со сверхзвуковой скоростью, были созданы только совместно Великобританией и Францией (самолет "Конкорд") и бывшим СССР (самолет Ту-144). Если советский сверхзвуковой самолет совершил свой последний полет в 1978 году, то самолет "Конкорд" – в 2003 году. Тогда же закончилась эра сверхзвуковых пассажирских перевозок.

Сверхзвуковой пассажирский самолет "Конкорд" Фото: Wikipedia

Но компания Boom Technology собирается снова возродить перевозку пассажиров на сверхзвуковой скорости с помощью будущего самолета Overture, который должен начать выполнять коммерческие рейсы в начале 2030-х годов.

Сейчас перелеты из США в Европу занимают 8 часов, но с помощью сверхзвукового самолета Overture пассажиры смогут пресечь Атлантический океан за 3,5 часа. Также этот самолет сможет доставить пассажиров из США в Японию всего за 6 часов, в то время как сейчас перелет над Тихим океаном занимает более 12 часов.

Модель сверхзвукового самолета Overture Фото: Gizmodo

Сверхзвуковой самолет XB-1 является тестовой версией Overture, с помощью которого Boom Technology проверяет необходимые технологии для будущего пассажирского сверхзвукового самолета.

Во время очередного испытательного полета XB-1 поднялся на высоту 10 300 метров всего за несколько минут, то доказало его возможность совершать чрезвычайно быстрые подъемы. После того, как самолет летел на дозвуковой скорости, он набрал рекордную для себя скорость, преодолев сверхзвуковой барьер.

Сверхзвуковой самолет XB-1 является тестовой версией Overture, с помощью которого Boom Technology проверяет необходимые технологии для будущего пассажирского сверхзвукового самолета Фото: Скриншот

Инженеры проверили устойчивость конструкции самолета, системы безопасности, его маневренность на сверхзвуковой скорости, а также провели измерение всех важных летных характеристик. Представители компании Boom Technology заявили, что они получили невероятно ценные данные, которые помогут в создании будущего пассажирского авиалайнера Overture. Этот сверхзвуковой авиалайнер сможет перевозить от 60 до 80 пассажиров и летать со скоростью до 2100 км/ч. Для сравнения, самолет "Конкорд" летал со скоростью до 2180 км/ч.

Новое испытание сверхзвукового самолета XB-1 должно состоятся уже на следующей неделе. Планируется, что самолет не только повторит своей достижение, но и превысит еще больше скорость звука.

Как уже писал Фокус, NASA вместе с компанией Lockheed Martin создали сверхзвуковой самолет Х-59, который еще должен выполнить свой первый полет. Недавно прошло успешное испытание его форсажной камеры, которая помогает превысить скорость звука.

Также Фокус писал о том, что на карликовой планете Церера обнаружили необходимые для жизни компоненты. Ученые определили происхождение строительных блоков жизни на поверхности самой известной карликовой планеты Солнечной системы.