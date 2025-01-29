На карликовой планете Церера обнаружили необходимые для жизни компоненты: что известно

Ученые определили происхождение строительных блоков жизни на поверхности самой известной карликовой планеты Солнечной системы.

Related video

Органические молекулы, обнаруженные в нескольких областях на поверхности карликовой планеты Церера, вероятно, имеет внешнее происхождение. Хотя они могли образоваться и в недрах карликовой планеты. Исследование опубликовано в журнале AGU Advances, пишет Earth.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Органические молекулы, состоящие в основном из углерода и водорода, а также небольшого количества других элементов, считаются необходимыми компонентами для жизни. На Земле эти соединения образуют основные строительные блоки всех живых организмов.

Ученые ранее уже обнаружили похожие молекулы на далеких объектах Солнечной системы, включая транснептуновые объекты, кометы и далекие астероиды. Поскольку считается, что эти объекты в значительной степени не изменились с момента рождения Солнечной системы, многие ученые предполагают, что строительные блоки жизни могли присутствовать с самого начала, потенциально перемещаясь во внутренние части Солнечной системы позже.

Авторы исследования провели новый анализ органического материала, обнаруженного на карликовой планете Церера, расположенной в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Ученые решили выяснить, образовались ли органические молекулы в недрах самой Цереры или прибыли из космоса.

Ученые изучили поверхность Цереры на предмет наличия органических веществ, сосредоточившись на алифатических углеводородах. Это соединения, которые создаются при длительном взаимодействии воды с горными породами. Более ранние исследования намекали на то, что такие соединения могут быть разбросаны по всей Церере. Для этого был проведен новый анализ данных, полученных миссией Dawn с 2015 по 2018 годы. Ученые обнаружили алифатические углеводороды на Церере,но не на всей ее поверхности.

Церера считается криовулканическим телом, которое имеет подземный резервуар из соленой воды, и она просачивается на поверхность в определенных местах Фото: NASA

Церера считается криовулканическим телом, которое имеет подземный резервуар из соленой воды, и она просачивается на поверхность в определенных местах. Этот процесс, известный как криовулканизм, изначально казался правдоподобным механизмом доставки органики на поверхность из недр карликовой планеты. Как показало исследование, там, где есть признаки криовулканической активности, органические молекулы явно отсутствуют.

Поэтому ученые пришли к выводу, что органические молекулы появились на поверхности Цереры в результате ударов астероидов. И все же остается возможность, что некоторые строительные блоки жизни могли быть созданы в подземном океане Цереры, а затем каким-то образом попали на поверхность.

Ученые считают, что Церера может содержать различные популяции органических молекул: одни были доставлены астероидами, а другие потенциально образовались внутри карликовой планеты. Чтобы подтвердить последнее, ученые считают, что нужно отправить посадочный модуль на Цереру, чтобы он мог взять образцы недр карликовой планеты.

Этот даст ответ на вопрос, производила ли Церера органические соединения в своем скрытом океане и продолжается ли этот процесс сегодня. Понимание того, как и где возник этот органический материал, может пролить свет на процесс распределения строительных блоков жизни по всей Солнечной системе.

Как уже писал Фокус, на Солнце появилась корональная дыра шириной 800 000 км, и она угрожает нашей планете. Астрономы ожидают появление геомагнитной бури и яркого полярного сияния на нашей планете, когда заряженные частицы Солнца достигнут Земли.

Также Фокус писал о том, что расчеты ученых показывают, что недавно обнаруженный крупный астероид может врезаться в Землю в 2032 году.