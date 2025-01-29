На Солнце появилась корональная дыра шириной 800 000 км: чем она угрожает нашей планете (фото)

Астрономы ожидают появление геомагнитной бури и яркого полярного сияния на нашей планете, когда заряженные частицы Солнца достигнут Земли.

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Ученые обнаружили, что на Солнце появилась гигантская корональная дыра шириной 800 000 км, которая направила высокоскоростной солнечный ветер в сторону нашей планеты. Корональная дыра возникла в атмосфере нашей звезды и выброшенный поток заряженных солнечных частиц может вызвать геомагнитную бурю на Земле уже 31 января, пишет Space.

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Корональными дырами называются участки в атмосфере Солнца, где открывается магнитное поле нашей звезды, что позволяет солнечному ветру, то есть потоку заряженных частиц Солнца, свободно вылетать в космос. Корональные дыры на изображениях выглядят как темные участки на Солнце, потому что горячая светящаяся плазма, которая обычно удерживается внутри магнитных полей, больше не удерживается, а вместо этого вырывается наружу в космос.

Корональная дыра, размер которой в 62 раза больше диаметра Земли, выпустила мощный солнечный ветер, который летит в сторону нашей планеты со скоростью более 500 км/с. Астрономы считают, что этот поток заряженных частиц достигнет Земли 31 января и может вызвать появление не очень сильной геомагнитной бури уровня G1. В зависимости от мощности геомагнитных бурь их разделяют на 5 уровней, где G5 – это самая экстремальная и самая сильная геомагнитная буря, а G1 – самая слабая.

Ученые обнаружили, что на Солнце появилась гигантская корональная дыра шириной 800 000 км, которая направила высокоскоростной солнечный ветер в сторону нашей планеты Фото: NASA

Несмотря на то, что на Земле ожидается появление геомагнитной бури уровня G1, она может усилить полярное сияние, сделав его более ярким и видимым даже в средних широтах, то есть намного южнее полярных регионов нашей планеты.

Полярное сияние возникает, когда солнечный ветер взаимодействует с магнитным полем Земли. Заряженные частицы, вылетевшие из Солнца, сталкиваются с газами в верхних слоях атмосферы нашей планеты, такими как кислород и азот, передавая им энергию. Эта энергия высвобождается в виде света и это то, что мы видим в качестве полярного сияния. Чем сильнее солнечный ветер, тем более яркими и обширными могут стать полярные сияния.

В то же время космическая погода непредсказуема и ее трудно прогнозировать, как и погоду на Земле. Поэтому геомагнитная буря может быть намного сильнее, или вообще не возникнуть 31 января.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили огромный астероид и есть высокая вероятность, что он врежется в Землю. 60-метровый астероид 2024 YR4 может столкнуться с нашей планетой в декабре 2032 года.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили похожие на Землю планеты, которые испаряются под влиянием своих звезд. Оказалось, что этот процесс превращает планеты в похожие на кометы объекты.