На Сонці з'явилася корональна діра завширшки 800 000 км: чим вона загрожує нашій планеті (фото)

Астрономи очікують появу геомагнітної бурі та яскравого полярного сяйва на нашій планеті, коли заряджені частинки Сонця досягнуть Землі.

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Учені виявили, що на Сонці з'явилася гігантська корональна діра завширшки 800 000 км, яка спрямувала високошвидкісний сонячний вітер у бік нашої планети. Корональна діра виникла в атмосфері нашої зірки і викинутий потік заряджених сонячних частинок може викликати геомагнітну бурю на Землі вже 31 січня, пише Space.

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Корональними дірами називаються ділянки в атмосфері Сонця, де відкривається магнітне поле нашої зірки, що дозволяє сонячному вітру, тобто потоку заряджених частинок Сонця, вільно вилітати в космос. Корональні діри на зображеннях мають вигляд темних ділянок на Сонці, тому що гаряча світна плазма, яка зазвичай утримується всередині магнітних полів, більше не утримується, а замість цього виривається назовні в космос.

Корональна діра, розмір якої в 62 рази більший за діаметр Землі, випустила потужний сонячний вітер, який летить у бік нашої планети зі швидкістю понад 500 км/с. Астрономи вважають, що цей потік заряджених частинок досягне Землі 31 січня і може спричинити появу не дуже сильної геомагнітної бурі рівня G1. Залежно від потужності геомагнітних бур їх поділяють на 5 рівнів, де G5 — це найекстремальніша і найсильніша геомагнітна буря, а G1 — найслабша.

Учені виявили, що на Сонці з'явилася гігантська корональна діра завширшки 800 000 км, яка направила високошвидкісний сонячний вітер у бік нашої планети Фото: NASA

Незважаючи на те, що на Землі очікується поява геомагнітної бурі рівня G1, вона може посилити полярне сяйво, зробивши його яскравішим і видимим навіть у середніх широтах, тобто набагато південніше полярних регіонів нашої планети.

Полярне сяйво виникає, коли сонячний вітер взаємодіє з магнітним полем Землі. Заряджені частинки, що вилетіли з Сонця, стикаються з газами у верхніх шарах атмосфери нашої планети, такими як кисень і азот, передаючи їм енергію. Ця енергія вивільняється у вигляді світла і це те, що ми бачимо як полярне сяйво. Що сильніший сонячний вітер, то яскравішими і ширшими можуть стати полярні сяйва.

Водночас космічна погода непередбачувана і її важко прогнозувати, як і погоду на Землі. Тому геомагнітна буря може бути набагато сильнішою, або взагалі не виникнути 31 січня.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили величезний астероїд і є висока ймовірність, що він вріжеться в Землю. 60-метровий астероїд 2024 YR4 може зіткнутися з нашою планетою в грудні 2032 року.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили схожі на Землю планети, які випаровуються під впливом своїх зірок. Виявилося, що цей процес перетворює планети на схожі на комети об'єкти.