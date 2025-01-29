Астрономи виявили величезний астероїд: є висока ймовірність, що він вріжеться в Землю

60-метровий астероїд 2024 YR4 може зіткнутися з нашою планетою в грудні 2032 року.

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Астероїд 2024 YR4 виявили 25 грудня 2024 року і наразі він перебуває на відстані приблизно 40 млн км від нас, але за 7 років існує висока ймовірність, що цей камінь може врізатися в Землю, пише Space.

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Астрономи з'ясували, що астероїд 2024 YR4 підлетить на дуже близьку відстань за космічними мірками, приблизно 106 000 км до Землі 22 грудня 2032 року. Але якщо врахувати невизначеність його орбіти, то це зближення може виявитися прямим попаданням у нашу планету. Таке зіткнення може спричинити вибух в атмосфері або може викликати появу ударного кратера, коли астероїд вріжеться в землю.

Учені з NASA і Європейського космічного агентства присвоїли астероїду ступінь високого ризику зіткнення. За шкалою Торіно, яка показує ступінь небезпеки зіткнення космічних об'єктів із Землею, астероїд 2024 YR4 отримав рівень 3 у діапазоні від 0 до 10. Водночас шанс зіткнення астероїда з нашою планетою наразі становить 1 із 83, і це одна з найвищих імовірностей зіткнення астероїда із Землею за всю історію спостереження за космічним камінням.

Моделювання зовнішнього вигляду астероїда 2024 YR4 Фото: NASA

Водночас астрономи вважають, що поки що зарано турбуватися, адже потрібно провести подальші спостереження за поведінкою астероїда, який все ж таки може пролетіти повз Землю у 2032 році. Якщо ж 60-метровий астероїд все ж таки увійде в атмосферу Землі, то це може статися над Південною Америкою, Атлантичним океаном або Африкою. Майбутні спостереження можуть точно показати, наскільки нестабільною є орбіта астероїда і чи вріжеться він у Землю.

Найкращий шанс вивчити астероїд 2024 YR4 в астрономів буде 2028 року, коли він пролетить повз Землю на відстані 8 млн км. Тоді можна буде точніше оцінити розмір астероїда, адже 60 метрів — це приблизна оцінка, і він може досягати 100 метрів завширшки.

Навіть якщо цей астероїд впаде на Землю, а не вибухне в атмосфері, що також не можна виключати, то він залишить величезний кратер на місці падіння і, найімовірніше, руйнування матимуть локальний масштаб. Тобто кінець світу точно не настане.

За словами вчених, якщо астероїд 2024 YT4 складається з кам'янистого матеріалу, то він може спричинити значний вибух у повітрі та вогняну кулю, що досягає землі, але, якщо він складається із заліза, він без проблем залишить ударний кратер. Тому вченим потрібно зрозуміти не тільки його орбіту, а й склад.

Астроном-любитель Тоні Данн поділився моделюванням зближення астероїда 2024 YT4 із Землею в соціальній мережі X.

Як уже писав Фокус, недалеко від нас виявлено нову Землю і ця планета може бути придатною для життя. Нещодавно виявлена кам'яниста планета трохи більша за Землю за розміром, але вона перебуває в зоні населеності своєї зірки, такої ж як Сонце.

Також Фокус писав про те, що астрономи вважають, що вони виявили найменшу планету серед усіх відомих. Ця планета обертається навколо трьох мертвих зірок.