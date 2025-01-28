Недалеко від нас виявлено нову Землю: планета може бути придатною для життя

Нещодавно виявлена кам'яниста планета трохи більша за Землю за розміром, але вона перебуває в зоні населеності своєї зірки, такої ж як Сонце.

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На сьогоднішній день астрономи виявили в нашій галактиці Чумацький Шлях понад 7000 планет, які мають різний розмір і склад. Деякі з цих світів відносять до планет земної групи, тобто вони мають схожий із Землею розмір і є кам'янистими. Такі планети особливо цікавлять учених, адже на них може бути позаземне життя. Автори дослідження, опублікованого в журналі Astronomy & Astrophysics, виявили нову потенційно придатну для життя планету відносно недалеко від нас, пише Phys.

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Вважається, що для існування життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо, необхідна кам'яниста планета, і щоб вона перебувала в зоні населеності своєї зірки. Це ділянка космосу навколо зірки, яка до того ж бажано має бути схожа на Сонце, де умови дозволяють існувати рідкій воді на поверхні планети. А вода, як відомо, є ключовим компонентом для появи життя.

На відстані 19,5 світлових років від нас, що вважається близькою відстанню за космічними мірками, астрономи виявили нову кам'янисту планету, що обертається навколо зірки, такої ж як Сонце. Планета, що отримала назву HD 20794 d, трохи більша за Землю за розміром, а тому належить до класу супер-Земля, хоча її астрономи відносять до планет земної групи. При цьому, в даній зоряній системі знаходиться ще дві планети, але про них поки мало що відомо.

Планета HD 20794 d перебуває в зоні населеності своєї зірки. Наприклад, у Сонця ця зона починається на відстані 0,7 астрономічних одиниць і закінчується на відстані 1,5 астрономічних одиниць. Нагадуємо, що одна астрономічна одиниця — це приблизно 150 000 000 км. Таким чином у Сонячній системі в зоні населеності перебуває не тільки Земля, а й Марс. Вчені з'ясували, що HD 20794 d здійснює повний оберт навколо своєї версії нашого Сонця за 647 днів, що приблизно на 40 днів більше, ніж це робить Марс навколо нашої зірки.

Астрономи з'ясували, що супер-Земля має не кругову, а еліптичну орбіту. Тому вона в найдальшій точці своєї орбіти перебуває на відстані 2 астрономічні одиниці від зірки, а в найближчій точці — на відстані 0,75 астрономічних одиниць. Земля перебуває на відстані 1 астрономічна одиниця від Сонця.

Астрономи вважають, що якщо на планеті є вода, то під час зближення зі своєю зіркою вона мала перейти із замороженого стану в рідкий, що потенційно могло б призвести до появи життя.

З огляду на близькість цієї планети до нас, астрономи зможуть ретельно вивчити її атмосферу і хімічний склад, що дасть змогу зробити точніші висновки про потенційну населеність планети.

Як уже писав Фокус, у незвичайній системі виявлено найменшу планету з коли-небудь знайдених. Якщо дані знайдуть підтвердження, то вчені знайшли планету, яка в 2 рази менша за Місяць за масою і розміром.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили дві кам'янисті планети, які випаровуються і створюють кометні хвости з викинутого матеріалу.