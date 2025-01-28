Задача трьох тіл: у незвичайній системі виявлено найменшу планету з коли-небудь знайдених

Якщо дані знайдуть підтвердження, то вчені знайшли планету, яка в 2 рази менша за Місяць за масою і розміром.

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Астрономи знайшли докази того, що об'єкт, приблизно в 2 рази менший за Місяць, може бути планетою. Якщо це так, то ця планета є найменшою серед усіх виявлених за межами Селенгой системи світів. Ця планета обертається навколо пульсара і двох білих карликів, які самі по собі є екстремальними і незвичайними мертвими зірками, тому планета якось повинна була вижити в таких умовах. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy and Astrophysics, пише IFLScience.

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Пульсари та білі карлики називають мертвими зірками, адже вони виникають після смерті звичайних зірок. Пульсари — це різновид нейтронних зірок, які виникають після вибуху наднової. Білі карлики — це залишки таких зірок, як Сонце.

У системі, яка складається з трьох мертвих зірок, головну роль відіграє пульсар PSR J0337+1715, який разом із білим карликом обертається навколо іншого білого карлика. Таким чином ми маємо справу зі своєрідною версією задачі трьох тіл.

Учені припускали, що навколо цих трьох мертвих зірок обертається дуже маленька планета, приблизно у 2 рази менша за Місяць за масою і розміром. На це вказувала незвичайна поведінка пульсара, зокрема на періодичність його радіовипромінювання. Тепер же астрономи кажуть, що в них з'явилися докази того, що планета там справді може існувати.

Пульсар обертається навколо спільного центру мас разом із білим карликом за 1,6-денною орбітою, але обидві мертві зірки обертаються навколо іншого білого карлика за 327-денною орбітою.

Спостереження показали, що навколо цих трьох зірок на 3000-денній орбіті обертається маленький об'єкт, який може бути планетою. Таким чином, якби ви опинилися на поверхні цього світу, то в небі було б видно відразу три зірки.

Якщо це справді планета, то вона є найменшою з усіх відомих за межами Сонячної системи. Але такій планеті було б дуже важко пережити вибух наднової, внаслідок якої утворився пульсар. Така планета мала б бути викинутою із системи.

Якщо ж вона вижила, то це було дуже екстремальне виживання. Планеті потрібно було пережити не тільки вибух наднової, а й перетворення двох зірок, схожих на Сонце, на величезних червоних гігантів, після чого вони стали білими карликами. З іншого боку, ця планета могла бути створена з уламків інших планет, які вижити в цій системі не змогли.

Якщо нові спостереження покажуть наявність найменшої відомої планети за межами Сонячної системи, то виникає інша проблема. Ця потенційна планета трохи більша за Плутон, який вважається карликовою планетою. Це означає, що можливо вченим доведеться переглянути параметри визначення планет.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили, що схожі на Землю планети розвалюються на частини і мають хвіст. Дві планети під час розпаду створюють хвости, як у комет. Один такий хвіст має довжину 9 млн км.

Також Фокус писав про те, що астрофізики з'ясували, що завадило найпершим зіркам у Всесвіті нескінченно набирати масу і стати неймовірно величезними.