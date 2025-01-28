Астрономи виявили, що схожі на Землю планети розвалюються на частини і мають хвіст

Дві планети під час розпаду створюють хвости, як у комет. Один такий хвіст має довжину 9 млн км.

Related video

Астрономи виявили дві планети, які обертаються навколо різних зірок на відстані в сотні світлових років від нас. Це кам'янисті планети, тобто схожі за складом на Землю і майже такого ж розміру. Планети під впливом своїх зірок розпадаються на частини дуже швидко за космічними мірками і при цьому створюють хвіст з уламків, який схожий на хвіст комети. Результати дослідження опубліковані на сервері препринтів arXiv, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Обидві планети належать до рідкісного класу планет з ультракоротким орбітальним періодом, тому вони перебувають дуже близько до своїх зірок. Через це планети підпадають під вплив сильного випромінювання, нагрівання і гравітації своїх зірок. Такі планети рідко бувають у 2 рази більшими за Землю. Виявлені планети, які випаровуються під впливом своїх зірок, дають рідкісну можливість астрономам дізнатися, що знаходиться всередині у планет земної групи.

Перша планета, яка розвалюється на частини називається BD+054868Ab, і вона здійснює повний оберт навколо зірки помаранчевого карлика за 1,27 дня. При цьому через випаровування матеріалу у планети утворився схожий на кометний хвіст, довжина якого становить приблизно 9 млн км.

Вчені з'ясували, що BD+054868Ab втрачає масу зі швидкістю 10 мас Землі за мільярд років. Враховуючи, що ця планета за розміром трохи більша за Землю, то вона буде повністю знищена за кілька мільйонів років.

Друга планета називається K2-22b і вона робить повний оберт навколо зірки червоного карлика всього за 9 годин. Ця комета також має довгий хвіст із матеріалу, який випаровується з планети.

Вчені з'ясували, що матеріал, який випаровується з планет, виходить з їхньої мантії, а не з ядра.

Завдяки цим спостереженням астрономи отримали унікальну можливість дізнатися про внутрішній склад планет земної групи. Вивчаючи такі планети, можна зрозуміти точніше, з чого складаються нутрощі Меркурія, Венери та Марса, які також є планетами земної групи.

Як уже писав Фокус, фізики з'ясували, чому перші зірки у Всесвіті не могли рости вічно. Завдяки першим зіркам з'явилися важкі хімічні елементи, але вони мали обмежену масу і не могли стати більшими.

Також Фокус писав про те, що згідно з новим відкриттям, надмасивні чорні діри займаються своєрідним приготуванням "їжі" з газу, який вони потім поглинають.

Ще Фокус писав про те, що Індія готується до відправки в космос своїх перших астронавтів і для цього майже готовий новий космічний корабель.