Недалеко от нас обнаружена новая Земля: планета может быть пригодной для жизни

Недавно обнаруженная каменистая планета немного больше Земли по размеру, но она находится в зоне обитаемости своей звезды, такой же как Солнце.

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На сегодняшний день астрономы обнаружили в нашей галактике Млечный Путь более 7000 планет, которые имеют разный размер и состав. Некоторые из этих миров относят к планетам земной группы, то есть они имеют схожий с Землей размер и являются каменистыми. Такие планеты особенно интересуют ученых, ведь на них может быть внеземная жизнь. Авторы исследования, опубликованного в журнале Astronomy & Astrophysics, обнаружили новую потенциально пригодную для жизни планету относительно недалеко от нас, пишет Phys.

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Считается, что для существования жизни в том виде, в котором мы ее знаем, необходима каменистая планета, и чтобы она находилась в зоне обитаемости своей звезды. Это участок космоса вокруг звезды, которая к тому же желательно должна быть похожа на Солнце, где условия позволяют существовать жидкой воде на поверхности планеты. А вода, как известно, является ключевым компонентом для появления жизни.

На расстоянии 19,5 световых лет от нас, что считается близким расстоянием по космическим меркам, астрономы обнаружили новую каменистую планету, которая вращается вокруг звезды, такой же как Солнце. Планета, получившая название HD 20794 d, немного больше Земли по размеру, а потому относится к классу супер-Земля, хотя ее астрономы относят к планетам земной группы. При этом, в данной звездной системе находится еще две планеты, но о них пока мало что известно.

Планета HD 20794 d находится в зоне обитаемости своей звезды. Например, у Солнца эта зона начинается на расстоянии 0,7 астрономических единиц и заканчивается на расстоянии 1,5 астрономических единиц. Напоминаем, что одна астрономическая единица — это примерно 150 000 000 км. Таким образом в Солнечной системе в зоне обитаемости находится не только Земля, но и Марс. Ученые выяснили, что HD 20794 d совершает полный оборот вокруг своей версии нашего Солнца за 647 дней, что примерно на 40 дней больше, чем это делает Марс вокруг нашей звезды.

Астрономы выяснили, что супер-Земля имеет не круговую, а эллиптическую орбиту. Поэтому она в самой далекой точке своей орбиты находится на расстоянии 2 астрономические единицы от звезды, а в самой близкой точке – на расстоянии 0,75 астрономических единиц. Земля находится на расстоянии 1 астрономическая единица от Солнца.

Астрономы считают, что если на планете есть вода, то во время сближения со своей звездой она должна была перейти из замороженного состояния в жидкое, что потенциально могло бы привести к появлению жизни.

Учитывая близость этой планеты к нам, астрономы смогут тщательно изучить ее атмосферу и химических состав, что даст возможность сделать более точные выводы о потенциальной обитаемости планеты.

Как уже писал Фокус, в необычной системе обнаружена самая маленькая планета из когда-либо найденных. Если данные найдут подтверждение, то ученые нашли планету, которая в 2 раза меньше Луны по массе и размеру.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили две каменистые планеты, которые испаряются и создают кометные хвосты из выброшенного материала.