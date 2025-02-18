Раскрыта тайна "черной дыры" в Тихом океане: что породило таинственный треугольник (фото)

Впервые фото загадочного треугольного темного пятна посреди океана было запечатлено из космоса четыре года назад, и с тех пор породило невероятное количество слухов.

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Это изображение Google Maps, сделанное в 2021 году, запечатлело таинственное треугольное темное пятно в центре Тихого океана, вызвав странные слухи о его происхождении. В то время таинственный объект, получивший название "черная дыра", вызвал множество теорий, но реальность оказалась значительно более простой, пишет Live Science.

Впервые скриншот был опубликован на Reddit и обозначен как остров, впрочем, это не остановило появление множества теорий о его происхождении. Эти необычные идеи включали глубокую яму под планетой и сверхсекретную военную базу, которая была размыта. К счастью, вскоре выяснилось, что странная, угольно-черная треугольная структура в центре Тихого океана оказалась небольшим необитаемым островом, покрытым густыми деревьями.

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Исследователи обнаружили, что темное пятно на самом деле было островом Восток, одним из 33 участков суши, составляющих Республику Кирибати в южной части Тихого океана. По данным исследователей, остров представляет собой коралловый атолл площадью всего около 0,25 квадратного километра, расположенный примерно в 6 0000 километров к востоку от Австралии.

Ученые чают, что на самом деле черный цвет на изображении Google Maps является результатом густонаселенных деревьев пизонии, которые почти полностью заполняют внутреннюю часть острова. Эти деревья темно-зеленые, но при такой высокой концентрации они выглядят намного темнее с низкой околоземной орбиты

Известно, что деревья пизонии растут невероятно близко друг к другу, что часто приводит к тому, что они мешают другим видам деревьев или растений пускать корни между ними, поскольку блокируют слишком много света.

С уровня моря остров Восток выглядит как типичный коралловый атолл, покрытый густыми деревьями пизонии Фото: wikimedia

Густая листва также привлекает множество морских птиц, в том числе олуш, куликов и фрегатов — об этом свидетельствует исследование 1971 года. Эти птицы покрываются липкими семенными коробочками и таким образом помогают им расселяться на другие острова.

Как показали исследования, в других частях света некоторые птицы, как известно, так сильно застревают в коробочках пизонии, что попадают в ловушку и умирают. Это приводит к тому, что порой под деревьями можно увидеть целые груды костей.

К слову, до того, как остров Восток был открыт учеными в 1820 году, на нем не было никаких признаков того, что когда-либо жили люди. Исследователи также отмечают, что с тех пор нет никаких записей о нахождении на острове постоянных жителей. Предполагается, это связано с тем, что на острове нет надежного источника пресной воды.

Ранее Фокус писал о том, что на дне 124-метровой воронки в океане обнаружили нечто, что взволновало ученых.