Розкрито таємницю "чорної діри" в Тихому океані: що породило таємничий трикутник (фото)

Уперше фото загадкової трикутної темної плями посеред океану було зафіксовано з космосу чотири роки тому, і відтоді породило неймовірну кількість чуток.

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Це зображення Google Maps, зроблене 2021 року, закарбувало таємничу трикутну темну пляму в центрі Тихого океану, викликавши дивні чутки про її походження. На той час таємничий об'єкт, який отримав назву "чорна діра", викликав безліч теорій, але реальність виявилася значно простішою, пише Live Science.

Уперше скриншот був опублікований на Reddit і позначений як острів, утім, це не зупинило появу безлічі теорій про його походження. Ці незвичайні ідеї включали глибоку яму під планетою і надсекретну військову базу, яка була розмита. На щастя, незабаром з'ясувалося, що дивна, вугільно-чорна трикутна структура в центрі Тихого океану виявилася невеликим безлюдним островом, покритим густими деревами.

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Дослідники виявили, що темна пляма насправді була островом Схід, однією з 33 ділянок суші, що складають Республіку Кірибаті в південній частині Тихого океану. За даними дослідників, острів являє собою кораловий атол площею всього близько 0,25 квадратного кілометра, розташований приблизно за 6 0000 кілометрів на схід від Австралії.

Вчені вважають, що насправді чорний колір на зображенні Google Maps є результатом густонаселених дерев пізонії, які майже повністю заповнюють внутрішню частину острова. Ці дерева темно-зелені, але за такої високої концентрації вони виглядають набагато темнішими з низької навколоземної орбіти

Відомо, що дерева пізонії ростуть неймовірно близько одне до одного, що часто призводить до того, що вони заважають іншим видам дерев або рослин пускати коріння між ними, оскільки блокують занадто багато світла.

З рівня моря острів Схід має вигляд типового коралового атола, вкритого густими деревами пізонії Фото: wikimedia

Густе листя також приваблює безліч морських птахів, зокрема олуш, куликів і фрегатів — про це свідчить дослідження 1971 року. Ці птахи вкриваються липкими насіннєвими коробочками й таким чином допомагають їм розселятися на інші острови.

Як показали дослідження, в інших частинах світу деякі птахи, як відомо, так сильно застряють у коробочках пізонії, що потрапляють у пастку і вмирають. Це призводить до того, що часом під деревами можна побачити цілі купи кісток.

До слова, до того, як острів Схід було відкрито вченими 1820 року, на ньому не було жодних ознак того, що коли-небудь жили люди. Дослідники також зазначають, що відтоді немає жодних записів про перебування на острові постійних жителів. Передбачається, це пов'язано з тим, що на острові немає надійного джерела прісної води.

Раніше Фокус писав про те, що на дні 124-метрової вирви в океані виявили щось, що схвилювало вчених.