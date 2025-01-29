На карликовій планеті Церера виявили необхідні для життя компоненти: що відомо

Учені визначили походження будівельних блоків життя на поверхні найвідомішої карликової планети Сонячної системи.

Related video

Органічні молекули, виявлені в декількох областях на поверхні карликової планети Церера, ймовірно, мають зовнішнє походження. Хоча вони могли утворитися і в надрах карликової планети. Дослідження опубліковано в журналі AGU Advances, пише Earth.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Органічні молекули, що складаються здебільшого з вуглецю і водню, а також невеликої кількості інших елементів, вважаються необхідними компонентами для життя. На Землі ці сполуки утворюють основні будівельні блоки всіх живих організмів.

Вчені раніше вже виявили схожі молекули на далеких об'єктах Сонячної системи, включно з транснептуновими об'єктами, кометами і далекими астероїдами. Оскільки вважається, що ці об'єкти значною мірою не змінилися з моменту народження Сонячної системи, багато вчених припускають, що будівельні блоки життя могли бути присутніми з самого початку, потенційно переміщаючись у внутрішні частини Сонячної системи пізніше.

Автори дослідження провели новий аналіз органічного матеріалу, виявленого на карликовій планеті Церера, розташованій у поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Вчені вирішили з'ясувати, чи утворилися органічні молекули в надрах самої Церери, чи прибули з космосу.

Вчені вивчили поверхню Церери на предмет наявності органічних речовин, зосередившись на аліфатичних вуглеводнях. Це сполуки, які створюються під час тривалої взаємодії води з гірськими породами. Більш ранні дослідження натякали на те, що такі сполуки можуть бути розкидані по всій Церері. Для цього було проведено новий аналіз даних, отриманих місією Dawn з 2015 по 2018 роки. Вчені виявили аліфатичні вуглеводні на Церері, але не на всій її поверхні.

Церера вважається кріовулканічним тілом, яке має підземний резервуар із солоної води, і вона просочується на поверхню в певних місцях Фото: NASA

Церера вважається кріовулканічним тілом, яке має підземний резервуар із солоної води, і вона просочується на поверхню в певних місцях. Цей процес, відомий як кріовулканізм, спочатку здавався правдоподібним механізмом доставки органіки на поверхню з надр карликової планети. Як показало дослідження, там, де є ознаки кріовулканічної активності, органічні молекули явно відсутні.

Тому вчені дійшли висновку, що органічні молекули з'явилися на поверхні Церери внаслідок ударів астероїдів. Та все ж залишається можливість, що деякі будівельні блоки життя могли бути створені в підземному океані Церери, а потім якимось чином потрапили на поверхню.

Учені вважають, що Церера може містити різні популяції органічних молекул: одні були доставлені астероїдами, а інші потенційно утворилися всередині карликової планети. Щоб підтвердити останнє, вчені вважають, що потрібно відправити посадковий модуль на Цереру, щоб він міг взяти зразки надр карликової планети.

Це дасть відповідь на питання, чи виробляла Церера органічні сполуки у своєму прихованому океані і чи триває цей процес сьогодні. Розуміння того, як і де виник цей органічний матеріал, може пролити світло на процес розподілу будівельних блоків життя по всій Сонячній системі.

Як уже писав Фокус, на Сонці з'явилася корональна діра завширшки 800 000 км, і вона загрожує нашій планеті. Астрономи очікують появу геомагнітної бурі і яскравого полярного сяйва на нашій планеті, коли заряджені частинки Сонця досягнуть Землі.

Також Фокус писав про те, що розрахунки вчених показують, що нещодавно виявлений великий астероїд може врізатися в Землю в 2032 році.