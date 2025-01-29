З Америки до Європи за 3,5 години: вперше цивільний літак США перевищив швидкість звуку (відео)

Надзвуковий літак XB-1 побив свій попередній рекорд швидкості і зміг перевищити швидкість звуку в 1,1 раза.

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28 січня американська компанія Boom Technology провела 12-е випробування надзвукового літака XB-1 у небі над Каліфорнією. Уперше цей літак зміг перевищити швидкість звуку і набрав швидкість 1358 км/год. Це досягнення є важливим кроком вперед для початку нової ери надзвукових пасажирських перельотів, яка закінчилася 22 роки тому, пише Live Science.

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Уперше в історії США цивільний літак, створений у цій країні, зміг набрати надзвукову швидкість. Це зробив надзвуковий літак XB-1, створений компанією Boom Technology, під час 12-го випробувального польоту, який тривав 34 хвилини.

Як уже писав Фокус, під час минулого випробувального польоту літак XB-1 зміг набрати швидкість 1172 км/год, тепер же він тричі за час польоту зміг набрати швидкість 1358 км/год, що в 1,1 раза більше за швидкість звуку.

Цивільні літаки, що використовуються для перевезення пасажирів, які могли літати з надзвуковою швидкістю, були створені тільки спільно Великою Британією і Францією (літак "Конкорд") і колишнім СРСР (літак Ту-144). Якщо радянський надзвуковий літак здійснив свій останній політ 1978 року, то літак "Конкорд" — 2003 року. Тоді ж закінчилася ера надзвукових пасажирських перевезень.

Надзвуковий пасажирський літак "Конкорд" Фото: Wikipedia

Але компанія Boom Technology збирається знову відродити перевезення пасажирів на надзвуковій швидкості за допомогою майбутнього літака Overture, який має почати виконувати комерційні рейси на початку 2030-х років.

Зараз перельоти зі США до Європи займають 8 годин, але за допомогою надзвукового літака Overture пасажири зможуть перетнути Атлантичний океан за 3,5 години. Також цей літак зможе доставити пасажирів зі США до Японії всього за 6 годин, тоді як зараз переліт над Тихим океаном займає понад 12 годин.

Модель надзвукового літака Overture Фото: Антарктида

Надзвуковий літак XB-1 є тестовою версією Overture, за допомогою якого Boom Technology перевіряє необхідні технології для майбутнього пасажирського надзвукового літака.

Під час чергового випробувального польоту XB-1 піднявся на висоту 10 300 метрів усього за кілька хвилин, що довело його можливість здійснювати надзвичайно швидкі підйоми. Після того, як літак летів на дозвуковій швидкості, він набрав рекордну для себе швидкість, подолавши надзвуковий бар'єр.

Надзвуковий літак XB-1 є тестовою версією Overture, за допомогою якого Boom Technology перевіряє необхідні технології для майбутнього пасажирського надзвукового літака Фото: Скриншот

Інженери перевірили стійкість конструкції літака, системи безпеки, його маневреність на надзвуковій швидкості, а також провели вимірювання всіх важливих льотних характеристик. Представники компанії Boom Technology заявили, що вони отримали неймовірно цінні дані, які допоможуть у створенні майбутнього пасажирського авіалайнера Overture. Цей надзвуковий авіалайнер зможе перевозити від 60 до 80 пасажирів і літати зі швидкістю до 2100 км/год. Для порівняння, літак "Конкорд" літав зі швидкістю до 2180 км/год.

Нове випробування надзвукового літака XB-1 має відбутися вже наступного тижня. Планується, що літак не тільки повторить своє досягнення, а й перевищить ще більше швидкість звуку.

Як уже писав Фокус, NASA разом з компанією Lockheed Martin створили надзвуковий літак Х-59, який ще має виконати свій перший політ. Нещодавно відбулося успішне випробування його форсажної камери, яка допомагає перевищити швидкість звуку.

Також Фокус писав про те, що на карликовій планеті Церера виявили необхідні для життя компоненти. Вчені визначили походження будівельних блоків життя на поверхні найвідомішої карликової планети Сонячної системи.