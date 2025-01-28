NASA провело успішне випробування нового надзвукового літака X-59: що відомо (фото)

Надзвуковий літак X-59 призначений для демонстрації "тихого" подолання звукового бар'єру.

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NASA провело випробування форсажної камери нового надзвукового літака X-59, яке проводилося на одному з підприємств компанії Lockheed Martin у Каліфорнії. Lockheed Martin створила X-59 для NASA в рамках проєкту з розробки "тихого" надзвукового літака, який може подолати звуковий бар'єр, не створюючи схожих на грім звукових ударів, що виникають при досягненні надзвукової швидкості, пише Space.

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NASA показало фотографії наземного випробування форсажної камери "тихого" надзвукового літака X-59. У форсажній камері спалюється додаткове паливо, що дає змогу літаку набрати надзвукову швидкість. Нагадуємо, що швидкість звуку становить 1224 км/год і наразі подолати швидкість звуку можуть лише військові літаки. Нові пасажирські надзвукові літаки зараз створюють кілька компаній у США і в Китаї, адже з 2003 року, коли закінчилася експлуатація літака "Конкорд", такі літаки не використовуються для перевезення пасажирів. Як уже писав Фокус, нещодавно в США відбулося чергове успішне випробування прототипу надзвукового пасажирського літака XB-1 від компанії Boom Technology.

Що стосується випробування форсажної камери надзвукового літака X-59, то інженери перевірили продуктивність реактивного двигуна General Electric F414-GE-100. Це модифікована версія двигуна, який використовується в літаках F/A-18 Super Hornet від компанії Boeing. Ці військові літаки використовує ВМС США.

NASA показало фотографії наземного випробування форсажної камери "тихого" надзвукового літака X-59 Фото: NASA

Згідно з повідомленням NASA, робота двигуна F414-GE-100 з форсажною камерою дасть змогу літаку X-59 досягти надзвукової швидкості. Випробування показало, що двигун може працювати в межах температурних обмежень і з достатнім потоком повітря для польоту. Випробування також показало, що двигун добре працює разом з іншими підсистемами надзвукового літака X-59.

Коли NASA завершить наземні випробування і перевірить готовність літака X-59 до польоту, розпочнуться літні випробування. Під час цих випробувань разом із X-59 у повітрі перебуватимуть кілька літаків F-15, які за допомогою спеціальних приладів вимірюватимуть силу ударних хвиль, що виникають, коли X-59 подолає звуковий бар'єр, тобто перевищить швидкість звуку. Такі ударні хвилі зазвичай схожі на грім, але завдання X-59 показати, що надзвукові літаки можуть створювати тихі ударні хвилі.

Після завершення першого етапу льотних випробувань NASA відправить надзвуковий літак X-59 на деякими населеними районами США, щоб зібрати дані про реакцію населення на політ і з'ясувати, наскільки тихими є ударні хвилі, що сприймаються людиною, під час надзвукового польоту.

Надзвуковий літак X-59 був створений у рамках програми NASA Quesst, метою якої є розробка літаків, які здатні долати звуковий бар'єр без створення гучних ударних звуків. Фото: NASA

Надзвуковий літак X-59 був створений у рамках програми NASA Quesst, метою якої є розробка літаків, які здатні долати звуковий бар'єр без створення гучних ударних звуків. Довжина X-59 — 29 метрів, а розмах крила — 9 метрів. Цей надзвуковий літак зможе літати зі швидкістю до 1500 км/год.

Уже кілька десятиліть надзвукові польоти заборонені над населеними районами всередині США через сильні ударні звуки. Якщо у NASA вдасться реалізувати технологію "тихого" надзвукового літака, то в такий спосіб майбутні пасажирські надзвукові літаки зможуть літати над населеними пунктами всередині країни, що значно скоротить час переміщення пасажирів повітрям.

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