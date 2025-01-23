З Європи до Америки за 3 години: надзвуковий літак встановив рекорд швидкості (відео)

Тестова версія майбутнього пасажирського надзвукового літака компанії Boom Technology майже змогла досягти швидкості звуку.

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Американська компанія Boom Technology провела вже 11-е успішне випробування прототипу майбутнього надзвукового пасажирського авіалайнера Overture під назвою XB-1. Хоча однією з цілей цього випробування було досягнення швидкості звуку, все ж надзвуковий літак, хоча її і не досяг, встановив новий для себе рекорд швидкості польоту, пише Live Science.

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Ера пасажирських надзвукових перельотів закінчилася 2003 року, коли востаннє виконав політ знаменитий надзвуковий літак "Конкорд". Але компанія Boom Technology має намір почати нову еру надзвукових польотів за допомогою розроблюваного пасажирського авіалайнера Overture.

Для того, щоб перевірити всі необхідні технології, компанія створила прототип літака Overture значно меншого розміру, який отримав назву XB-1. Перший випробувальний політ цього надзвукового літака відбувся в березні 2024 року, а нещодавно відбулося вже 11-те випробування, яке пройшло успішно.

Під час цього випробування пілотований надзвуковий літак XB-1 набрав швидкість 1172 км/год, що трохи менше за швидкість звуку, яка становить 1234 км/год. Це новий рекорд швидкості для цього літака, хоча планувалося, що він зможе набрати надзвукову швидкість і можливо навіть подолати звуковий бар'єр.

Цього разу випробування проводилося на висоті майже 9000 метрів, але наступні випробування проводитимуться на більшій висоті, де нижчий тиск повітря, що дасть змогу досягти надзвукової швидкості.

Випробування допомогло знову оцінити міцність конструкції надзвукового літака, його керованість і маневреність. За словами представників Boom Technology, XB-1 залишається добре керованим на дуже високій швидкості польоту.

Цього разу випробування проводилося на висоті майже 9000 метрів, але наступні випробування проводитимуться на більшій висоті, де нижчий тиск повітря, що дасть змогу досягти надзвукової швидкості. Фото: interestingengineering.com

Компанія Boom Technology планує провести найближчим часом чергове випробувальне поле, під час якого XB-1 має набрати швидкість, більшу за швидкість звуку.

Майбутній пасажирський надзвуковий літак Overture, який має бути введений в експлуатацію вже на початку наступного десятиліття, зможе перевозити до 80 пасажирів за один рейс. При цьому планується, що швидкість його польоту становитиме приблизно 2100 км/год. З огляду на те, що зараз звичайні літаки доставляють пасажирів з Європи до США в середньому за 8 годин, то надзвуковий літак Overture зможе це робити за 3 години та 30 хвилин.

Майбутній пасажирський надзвуковий літак Overture, який має бути введений в експлуатацію вже на початку наступного десятиліття, зможе перевозити до 80 пасажирів за один рейс Фото: Антарктида

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