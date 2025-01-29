На супутнику Юпітера почався апокаліпсис: що відбувається в південній півкулі Іо (фото)

Навіть за мірками Іо, найбільш вулканічного світу в Сонячній системі, нещодавні події є екстремальними.

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Учені з NASA виявили регіон із найпотужнішою вулканічною активністю в південній півкулі супутника Юпітера Іо. Виверження вулканів у цьому місці виділяють у шість разів більше енергії, ніж усі електростанції світу. Це відкриття стало можливим завдяки космічному апарату "Юнона", пише Phys.

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За словами вчених з NASA, під час останнього прольоту повз Іо космічний апарат "Юнона" за допомогою приладу JIRAM, який бачить інфрачервоне випромінювання, виявив найпотужніше виверження вулканів з усіх зареєстрованих на супутнику Юпітера. Виверження вулканів на Іо відбуваються через те, що гравітація Юпітера стискає надра Іо, що призводить до розплавлення внутрішньої породи і постійних вивержень приблизно 400 вулканів.

Останній проліт повз Іо апарат "Юнона" здійснив 27 грудня 2024 року, коли він був на відстані майже 75 000 км від супутника Юпітера. У цей час прилад JIRAM був спрямований на південну півкулю Іо.

Під час останнього прольоту повз Іо космічний апарат "Юнона" за допомогою приладу JIRAM, який бачить інфрачервоне випромінювання, виявив найпотужніше виверження вулканів з усіх зареєстрованих на супутнику Юпітера Фото: NASA

Вчені кажуть, що було зафіксовано подію екстремального інфрачервоного випромінювання, яке вказує на підповерхневу велику систему магматичних камер. Дані показують, що це найсильніше виверження вулканів на Іо.

Вчені поки що не дали назву цьому надто активному регіону, але він охоплює приблизно 100 000 квадратних кілометрів. Загальна потужність випромінювання склала понад 80 трильйонів ват.

Також цю особливість на поверхні Іо зафіксувала камера JunoCam, що працює з видимим світлом.

Також цю особливість на поверхні Іо зафіксувала камера JunoCam, що працює з видимим світлом Фото: NASA

Вчені кажуть, що виверження такого масштабу, ймовірно, залишить довгоживучі сліди на поверхні Іо. Зокрема, це можуть бути пірокластичні відкладення, що складаються з уламків гірських порід, викинутих вулканом, невеликі потоки лави і вулканічні відкладення, багаті на сірку і діоксид сірки.

Ці зміни в ландшафті апарат "Юнона" буде шукати під час наступного прольоту повз Іо в березні.

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