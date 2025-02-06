Головна структура Всесвіту: отримано найкраще зображення космічної павутини (фото)

Астрономи отримали пряме зображення в найвищій якості космічної нитки довжиною 3 млн світлових років.

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Космічна павутина — це головна і наймасштабніша структура у Всесвіті, яка складається з великих мереж взаємопов'язаних ниткоподібних структур, що оточують космічні порожнечі. Астрономи отримали зображення з найвищою роздільною здатністю з коли-небудь отриманих, однієї нитки в космічному павутинні, яка з'єднує дві галактики на стадії формування. Вона розташована так далеко, що астрономи побачили її такою, якою вона була приблизно через 2 млрд років після Великого вибуху або приблизно 11,8 млрд років тому. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Phys.

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Хоча темна матерія для нас і її можна виявити тільки за допомогою її гравітаційного впливу на звичайну матерію, вона становить близько 85% всієї матерії у Всесвіті і відіграє вирішальну роль у формуванні великомасштабної структури космосу. Гравітаційний вплив темної матерії утримує галактики разом і утворює космічне павутиння, що складається із взаємопов'язаних ниток, темної матерії, міжгалактичного газу і галактик. На перетині ниток космічної павутини виникають найяскравіші галактики.

Однією з найбільших проблем, з якою стикаються астрономи, які вивчають космічне павутиння, є те, що міжгалактичний газ здебільшого можна виявити за допомогою того, як він поглинає світло від більш далеких об'єктів. Але результати таких досліджень не допомагають зрозуміти розподіл газу в космічній павутині.

На зображенні показано дифузний газ (від жовтого до фіолетового кольору), що міститься усередині космічної нитки, яка з'єднує дві галактики (жовті зірки) і простягається на величезну відстань у 3 мільйони світлових років Фото: phys.org

Автори дослідження використовували новітній спектрограф MUSE, встановлений на наземному телескопі VLT, і отримали найкраще на сьогоднішній день зображення нитки космічного павутиння завдовжки 3 млн світлових років, що з'єднує дві галактики, які перебувають у стадії формування. У кожній із цих галактик знаходиться центральна надмасивна чорна діра.

Моделювання великої області Всесвіту на основі поточної космологічної моделі. На зображенні слабке світіння газу всередині ниток, що утворюють космічну павутину, показано білим кольором. На перетинах цих ниток газ усередині галактик, який підживлює утворення нових зірок, виділено червоним кольором Фото: phys.org

Науковці змогли продемонструвати новий спосіб вивчення ниток космічної павутини, що допомагає більше дізнатися про формування галактик та еволюцію Всесвіту. За словами вчених, їм уперше вдалося виявити межу між галактичним газом і газом у нитці космічного павутиння за допомогою прямих вимірювань.

Астрономи ще до свого дослідження глибокого космосу створили моделювання випромінювання ниток космічної павутини на основі поточної моделі еволюції Всесвіту. Після отримання нових даних учені порівняли їх із результатами моделювання і виявилося, що вони дуже схожі.

Моделювання двійника космічної нитки, що спостерігається вченими, яке показує великомасштабний розподіл газу Фото: phys.org

Зараз вчені збирають додаткові дані, щоб виявити більше подібних структур, і це має допомогти отримати повне уявлення про розподіл газу в космічному павутинні.

Всесвіт складається з багатьох масштабних структур, які об'єднують разом величезні кількості галактик, і всі вони також є частиною космічної павутини. Як уже писав Фокус, вченим вдалося виявити нову масштабну структуру в найближчій до нас частині Всесвіту, і її довжина становить 1,3 мільярда світлових років.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чому на Землі мало важливих хімічних елементів і нове відкриття кидає виклик теоріям.