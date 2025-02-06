Розміром 1,3 млрд світлових років: астрономи виявили найбільший об'єкт у Всесвіті (фото)

Нова космічна надструктура отримала назву на честь лічильної системи інків і її маса в 200 квадрильйонів разів більша, ніж у Сонця.

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Астрономи виявили найбільшу структуру в локальному Всесвіті, яка отримала назву Кіпу на честь лічильної системи інків. Маса цієї надструктури оцінюється у 200 квадрильйонів (одиниця з 15 нулями) мас Сонця. При цьому довжина Кіпу становить 1,3 млрд світлових років. Один світловий рік дорівнює майже 9,5 трильйонів кілометрів. Для порівняння діаметр Землі становить 12,7 тисяч кілометрів, а розмір нашої галактики Чумацький Шлях — 100 тисяч світлових років. Вчені кажуть, що така надструктура сильно впливає на своє оточення і її вивчення допоможе зрозуміти, як еволюціонують галактики, а також увесь Всесвіт. Дослідження прийнято до публікації в журналі Astronomy and Astrophysics, пише ScienceAlert.

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Космічні надструктури являють собою надзвичайно величезні об'єкти, які складаються зі скупчень і надскупчень галактик, об'єднаних гравітацією. Ці структури мають настільки велику масу і розмір, що їхнє існування кидає виклик розумінню того, як еволюціонував Всесвіт.

Найбільша структура в локальному Всесвіті

Поки що Кіпу є найбільшою надструктурою в локальному Всесвіті, тобто в нашій найближчій ділянці космосу. Її та ще чотири інші надструктури виявили під час дослідження частини Всесвіту на відстані від 130 до 250 мегапарсек від нас. Один мегапарсек — це мільйон парсеків, а один парсек дорівнює 3,25 світлового року. За словами вчених, Кіпу і чотири інші надструктури містять 45% скупчень галактик, 30% галактик і 25% матерії локального Всесвіту.

Вчені назвали надструктуру Кіпу, тому що вона нагадує довгу мотузку з вузлами, яку інки використовували для рахунку. У цьому випадку довга структура є об'єктом, де вузлами представлені скупчення галактик.

Щоб ідентифікувати нову надструктуру астрономи використовували рентгенівське випромінювання скупчень галактик. За допомогою цього випромінювання можна виявити найщільніші ділянки концентрації матерії в космосі, яка об'єднана гравітацією.

Надструктуру Кіпу показано у вигляді лінії, що складається з червоних кружечків Фото: ScienceAlert

За словами вчених, маса таких надструктур має величезний вплив на спроби краще зрозуміти Всесвіт.

Наприклад, надструктури змінюють реліктове випромінювання, що залишилося після Великого вибуху, і заважають точно зрозуміти його природу та природу самого Великого вибуху.

Надструктури впливають на вимірювання швидкості розширення Всесвіту або постійної Габбла. Хоча галактики віддаляються одна від одної через розширення космосу, вони також мають локальну швидкість. Величезна маса надструктур впливає на цю швидкість і спотворює вимірювання сталої Габбла.

Більш детальне уявлення надструктури Кіпу, де червоні кружки є скупченнями галактик Фото: ScienceAlert

За словами вчених, такі надструктури мають вирішальне значення для розуміння Всесвіту. Вони утримують значну частину його матерії та фундаментально впливають на своє оточення. Водночас вивчення надструктур допомагає краще зрозуміти еволюцію галактик і всього космосу.

Також автори дослідження кажуть, що Кіпу та інші виявлені масивні структури не існуватимуть вічно й обов'язково розпадуться на частини, адже це тимчасові структури.

Найбільша структура у відомому Всесвіті

Варто зазначити, що стандартна космологічна модель еволюції Всесвіту допускає існування надструктур розміром не більше ніж 1,2 світлових років. Таким чином вчені поки що не можуть пояснити, яким чином у Всесвіті існують більші об'єкти, що складаються зі скупчень і надскуплень галактик.

На сьогоднішній день найбільшою надструктурою у спостережуваному Всесвіті є група скупчень і надскупчень галактик під назвою Велика стіна Геркулес — Північна Корона. Довжина цієї структури становить 10 млрд світлових років. Тобто для переміщення частинок світла, що летять зі швидкістю світла, тобто фотонів, з одного кінця структури в інший знадобиться 10 млрд років. Для порівняння, Всесвіт існує 13,8 млрд років.

Як уже писав Фокус, існує ймовірність того, що через 157 років у Землю влучить 500-метровий астероїд Бенну. Вчені з'ясували, що трапиться на нашій планеті після удару.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили космічний вибух, який не піддається поясненню, але може бути пов'язаний з надзвичайно рідкісним явищем у чорних дір.