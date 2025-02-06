Ось, що станеться, якщо 500-метровий астероїд Бенну вріжеться в Землю: постраждають усі (фото)

Учені вважають, що потенційно небезпечний астероїд може впасти на нашу планету через 157 років і це призведе до глобальної катастрофи.

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Як показують розрахунки вчених, існує хоч і невелика, ймовірність того, що потенційно небезпечний навколоземний астероїд Бенну в 2182 році вріжеться в Землю. Вчені створили моделювання, яке показало, до яких наслідків для нашої планети може призвести такий удар. Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише Live Science.

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За оцінками вчених, астероїд Бенну має ширину приблизно 500 метрів і важить близько 74 млн тонн. Цей астероїд є найбільш потенційно небезпечним для нашої планети, який наближається до Землі кожні 6 років.

За словами вчених, удар астероїда матиме катастрофічні наслідки для всієї планети, але особливо постраждають регіони, розташовані поруч із місцем удару. Моделювання показало, що найнебезпечніші наслідки удару астероїда позначаться на кліматі нашої планети і всьому людстві.

Хоча Бенну набагато менший за 10-кілометровий астероїд, якій приблизно 66 млн років тому знищив динозаврів, все ж таки його падіння може призвести до різкого скорочення виробництва продовольства в усьому світі та призвести до сильної зміни клімату.

Унаслідок удару астроїда утвориться величезний кратер, а також виникне сильна ударна хвиля, яка зруйнує все на відстані в десятки, а може й сотні кілометрів. Також удар може призвести до виникнення потужного землетрусу або цунамі.

Моделювання показало, що після падіння астероїда в атмосферу буде викинуто від 100 до 400 млн тонн пилу. Цей пил значно знизить кількість сонячного світла і тепла, яке потрапляє на Землю. Таким чином різко знизиться глобальна температура приблизно на 4 градуси Цельсія. Також це призведе до зниження кількості опадів приблизно на 15% і виснаження озонового шару приблизно на 30%.

Астероїд Бенну Фото: NASA

Вчені кажуть, що раптове похолодання сповільнить ріст рослин на суші, а також призведе до скорочення фотосинтезу на 30% у наземних і морських рослин. Таким чином це поставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Автори дослідження кажуть, що глобальна зміна клімату може тривати протягом 4 і більше років після падіння астероїда.

Водночас, як показало моделювання, внаслідок удару астероїда може утворитися багатий на залізо пил, що осяде в океанах і це спровокує розквіт деяких видів морських водоростей. Вчені вважають, що ці водорості можуть стати альтернативою виробництву продовольства на суші. Але ці ж водорості можуть серйозно порушити баланс морських екосистем.

Розрахунки вчених показують, що незважаючи на те, що Бенну є найбільш потенційно небезпечним астероїдом, ймовірність того, що він вріжеться в нашу планету за 157 років становить 1 до 2700.

Наразі вчені вважають, що астероїд Бенну відколовся від більшого астероїда, багатого вуглецем і водою, приблизно 2 млрд — 700 млн років тому. У 2023 році космічний апарат OSIRIS-REx доставив на Землю зразки з цього астероїда.

Як уже писав Фокус, згідно з недавнім дослідженням, у зразках астероїда Бенну були виявлені ключові компоненти для створення життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

Також Фокус писав про те, що через 7 років у Землю може врізатися 60-метровий астероїд, і шанси, що це трапиться, у нього вищі, ніж у астероїда Бенну.

Ще Фокус писав про те, що вибух ракети SpaceX Ілона Маска міг забруднити атмосферу і пошкодити озоновий шар. Вчені вважають, що після не зовсім вдалого випробувального польоту ракети Starship в атмосфері могла утворитися величезна кількість небезпечних забруднювальних речовин.