NASA виявило ключові компоненти для життя у зразках астероїда Бенну (фото)

Вчені задаються питанням, чому ж життя не утворилося на астероїді, враховуючи наявність важливих компонентів для його створення.

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Існує 20 амінокислот, які створюють білки, необхідні для життя на Землі, і вчені з NASA виявили рівно 14 з них на астероїді Бенну. Зразки цього астероїда доставив на Землю 2023 року космічний апарат OSIRIS-REx. Дослідження були опубліковані в журналах Nature і Nature Astronomy, пише Space.

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Учені з'ясували, що астероїд Бенну, який утворився в ранній Сонячній системі, містить воду і вуглець. Це було більш-менш очікуване відкриття, але трохи несподіваним було інше. Науковці виявили 14 амінокислот, високу концентрацію аміаку та п'ять азотистих основ, які життя на Землі використовує для передачі генетичних інструкцій у ДНК і РНК.

За словами авторів досліджень, результати не показують докази самого життя, але вони припускають, що умови, необхідні для виникнення життя, ймовірно, були широко розповсюджені по всій ранній Сонячній системі. Це збільшує шанси на те, що життя могло утворитися і на інших планетах та їхніх супутниках.

Астероїд Бенну Фото: NASA

За словами вчених, астероїд Бенну містить потрібні компоненти для життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо, але вони ставлять запитання, чому ж життя тоді не виникло на самому астероїді? На це питання ще доведеться знайти відповідь.

Вчені також виявили докази солоного розсолу зі слідами 11 мінералів, багатих на карбонат натрію, фосфат, сульфат, хлорид і фторид.

Поверхня астероїда Бенну Фото: NASA

Автори досліджень кажуть, що нове відкриття вказує на те, що воду, органічний матеріал і біологічно важливі елементи могли доставити на астероїдах на Землю і на інші планети. Тобто саме астероїди могли доставити на нашу планету необхідні для життя компоненти, і, можливо, такі ж самі компоненти були доставлені й на інші планети.

Вчені також виявили в зразках Бенну багато аміаку і його рівень приблизно в 100 разів більший, ніж природний рівень аміаку в ґрунтах на Землі. Аміак необхідний для багатьох біологічних процесів. Ймовірно, він був ключовим хімічним будівельним блоком під час формування амінокислот і нуклеїнових основ, і генетичних компонентів ДНК і РНК, кажуть учені.

Це відкриття свідчить про те, що Бенну, або батьківський астероїд, від якого він відколовся, колись мав існувати в холодніших частинах Сонячної системи, інакше аміак повинен був зникнути.

Вчені кажуть, що Бенну містить багато попередників будівельних блоків життя, а також докази того, що він відколовся від об'єкта, багатого водою, який, найімовірніше, утворився за орбітою Сатурна.

Фокус уже писав про те, що ключові елементи для життя також вчені виявили і на Церері та з'ясували, звідки вони з'явилися на карликовій планеті.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чому Титан, супутник Сатурна, не втратив свою атмосферу, хоча мав би. Титан — це єдиний супутник планети в Сонячній системі, який має товсту і щільну атмосферу.