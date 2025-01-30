NASA обнаружило ключевые компоненты для жизни в образцах астероида Бенну (фото)

Ученые задаются вопросом, почему же жизнь не образовалась на астероиде, учитывая наличие важных компонентов для ее создания.

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Существует 20 аминокислот, которые создают белки, необходимые для жизни на Земле, и ученые из NASA обнаружили ровно 14 из них на астероиде Бенну. Образцы этого астероида доставил на Землю в 2023 году космический аппарат OSIRIS-REx. Исследования были опубликованы в журналах Nature и Nature Astronomy, пишет Space.

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Ученые выяснили, что астероид Бенну, который образовался в ранней Солнечной системе, содержит воду и углерод. Это было более-менее ожидаемое открытие, но немного неожиданным было другое. Ученые обнаружили 14 аминокислот, высокую концентрацию аммиака и пять азотистых оснований, которые жизнь на Земле использует для передачи генетических инструкций в ДНК и РНК.

По словам авторов исследований, результаты не показывают доказательства самой жизни, но они предполагают, что условия, необходимые для возникновения жизни, вероятно, были широко распространены по всей ранней Солнечной системе. Это увеличивает шансы на то, что жизнь могла образоваться и на других планетах и их спутниках.

Астероид Бенну Фото: NASA

По словам ученых, астероид Бенну содержит нужные компоненты для жизни в том виде, в котором мы ее знаем, но они задаются вопросом, почему же жизнь тогда не возникла на самом астероиде? На этот вопрос еще придется найти ответ.

Ученые также обнаружили доказательства соленого рассола со следами 11 минералов, богатых карбонатом натрия, фосфатом, сульфатом, хлоридом и фторидом.

Поверхность астероида Бенну Фото: NASA

Авторы исследований говорят, что новое открытие указывает на то, что вода, органический материал и биологически важные элементы могли быть доставлены на астероидах на Землю и на другие планеты. То есть именно астероиды могли доставить на нашу планету необходимые для жизни компоненты, и, возможно, такие же компоненты были доставлены и на другие планеты.

Ученые также обнаружили в образцах Бенну много аммиака и его уровень примерно в 100 раз больше, чем естественный уровень аммиака в почвах на Земле. Аммиак необходим для многих биологических процессов. Вероятно, он был ключевым химическим строительным блоком при формировании аминокислот и нуклеиновых оснований, и генетических компонентов ДНК и РНК, говорят ученые.

Это открытие говорит о том, что Бенну, или родительский астероид, от которого он откололся, когда-то должен был существовать в более холодных частях Солнечной системы, иначе аммиак должен был исчезнуть.

Ученые говорят, что Бенну содержит много предшественников строительных блоков жизни, а также доказательства того, что он откололся от объекта, богатого водой, который скорее всего образовался за орбитой Сатурна.

Фокус уже писал о том, что ключевые элементы для жизни также ученые обнаружили и на Церере и выяснили, откуда они появились на карликовой планете.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, почему Титан, спутник Сатурна, не потерял свою атмосферу, хотя должен был. Титан — это единственный спутник планеты в Солнечной системе, который имеет толстую и плотную атмосферу.