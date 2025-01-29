Загадка Титана раскрыта: почему спутник Сатурна не потерял свою атмосферу, хотя должен был

Титан — это единственный спутник планеты в Солнечной системе, который имеет толстую и плотную атмосферу. Ученые выяснили, каким образом она продолжает существовать.

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Единственным миром в Солнечной системе, после Земли, который имеет толстую и плотную атмосферу, является Титан. Это самый большой спутник Сатурна и второй по размеру спутник планеты в Солнечной системе. Атмосфера Титана состоит на 95% азота и на 5% из метана. Метан в атмосфере Титана — это то, что озадачивает ученых. Он должен был весь исчезнуть в течение нескольких десятков миллионов лет, а потому вся атмосфера Титана должна была замерзнуть и исчезнуть. Но этого так и не произошло. Значит существует процесс, который поддерживает атмосферу Титана в стабильном состоянии. Авторы исследования, опубликованного в журнале Geochimica et Cosmochimica Acta, выяснили в чем секрет, пишет Universe Today.

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Титан уступает по размеру только спутнику Юпитера под названием Ганимед. Поверхность крупнейшего спутника Сатурна покрыта песчаными дюнами, ледяными горами и жидкими углеводородными озерами, которые состоят из метана и этана. Ученые считают, что под корой Титана находится огромный океан из жидкой воды, что повышает вероятность существования там микробной жизни.

По словам авторов исследования, хотя Титан имеет лишь 40% размера Земли, его атмосфера в 1,5 раза намного плотнее, чем на нашей планете. Поэтому даже при более низкой гравитации, чем на Земле, прогулка по поверхности Титана будет напоминать плавание под водой. Несмотря на наличие атмосферы, люди не могут жить на Титане, ведь там нечем дышать.

По словам ученых, наличие метана имеет решающее значение для существования атмосферы Титана. Метан постоянно удаляется из атмосферы под влиянием солнечного света и должен был исчезнуть в течение нескольких десятков миллионов лет, что повлекло бы за собой исчезновение атмосферы Титана.

Единственным миром в Солнечной системе, после Земли, который имеет толстую и плотную атмосферу, является Титан Фото: NASA

Чтобы выяснить, за счет чего атмосфера спутника Сатурна продолжает существовать ученые провели эксперименты и получили интересные результаты.

Шесть лет назад ученые предположили, что метан в атмосфере Титана может постоянно пополняться за счет нагревания больших объемов органических материалов в недрах спутника Сатурна. При этом происходит выделение азота и метана, которые просачиваются на поверхность и попадают в атмосферу. Эта теория была разработана на основе данных с космического аппарата "Кассини", который с 2004 по 2017 года изучал Сатурн и его спутники.

Ученые провели эксперименты, во время которых они нагревали органические материалы до температур от 250 до 500 градусов Цельсия при давлении до 10 килобар. Это имитировало условия, обнаруженные под поверхностью Титана. В результате ученые увидели образование достаточного количества метана, которое позволило бы пополнить атмосферу Титана до того уровня, который наблюдается сейчас. То есть теория была подтверждена.

И все же во многом атмосфера Титана представляет собой загадку, которую сможет решить вертолет NASA под названием Dragonfly, который отправится на Титан в 2028 году, как уже писал Фокус. Dragonfly будет изучать не только атмосферу Титана, но и его поверхность, что поможет выяснить, пригоден ли он для жизни и есть ли там живые микроорганизмы.

Что касается летательных аппаратов на других мирах, то как уже писал Фокус, данные марсианского вертолета Ingenuity позволили ученым определить настоящую скорость ветра на Марсе.

Также Фокус писал о том, что на спутнике Юпитера Ио начался апокалипсис. Даже по меркам Ио, самого вулканического мира в Солнечной системе, недавние события являются экстремальными.