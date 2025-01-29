Вертолет NASA измерил скорость ветра на Марсе: ученые удивлены (фото)

Анализ данных, собранных марсианским вертолетом Ingenuity, показал, что ученые ошибались относительно скорости ветра на Красной планете.

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Первый в истории летательный аппарат на другой планете, вертолет Ingenuity, который начал летать на Марсе в 2021 году, закончил свою миссию в январе прошлого года, после неудачного приземления. Тем не менее ученые продолжают проводить анализ огромного объема данных, которые собрал Ingenuity за 72 полета на Марсе. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Planetary Society Journal, вертолет Ingenuity измерил скорость ветра на Марсе, и она отличается от той, что предполагали модели, пишет Universe Today.

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Из всех планет в Солнечной системе Марс, пожалуй, наиболее похож на Землю, хотя и имеет явные отличия. Погода на Марсе суровая и экстремальная. Средняя температура на Красной планете составляет минус 60 градусов Цельсия, хотя на экваторе она может подниматься до плюс 20 градусов Цельсия. Марс имеет тонкую, в 100 раз тоньше земной, атмосферу, состоящую из углекислого газа, и она очень разрежена, что делает нелегкими полеты летательных аппаратов. На Марсе, как и на Земле дуют ветры, которые взывают появление пылевых бурь. Некоторые из них могут иметь глобальный характер и скрывают всю поверхность Марса от обзора.

Марс до (слева) и во время (справа) глобальной пылевой бури Фото: NASA

Как уже писал Фокус, недавнее исследование выявило причину появления пылевых бурь планетарного масштаба на Красной планете.

Ранее ученые считали, что модель атмосферы Марса является достаточно точной, пока свои измерения не провел вертолет Ingenuity. Хотя он уже год не выполняет полетов на Марсе, ведь его миссия закончилась в результате неудачного приземления, все же ученые воспользовались собранными им данными о скорости ветра на Марсе, и выяснили, что она не соответствует модели.

Вертолет Ingenuity на поверхности Марса, сфотографированный марсоходом Perseverance Фото: NASA

Фокус уже писал о том, что ученые из NASA нашли причину того, что вертолет Ingenuity разбился на Марсе.

Ели ранее ученые считали, что скорость ветра на Марсе не превышает 15 м/с, то они были удивлены, когда обнаружили, что скорость ветра может достигать 25 м/с. Результаты оказались неожиданными, ведь они показали, что ветры на Марсе дуют сильнее, чем ожидалось. При этом скорость ветра была измерена Ingenuity на высоте от 3 до 24 метров над поверхностью планеты.

Ранее данные о скорости ветра на Марсе были собраны с помощью орбитальных аппаратов и марсоходов, но оказалось, что они не показывают всей картины.

Ученые считают, что вертолет Dragonfly, который будет запущен для исследования Титана (спутник Сатурна) сможет также рассказать многое о поведение ветра в этом мире. О данной миссии от NASA Фокус уже писал.

Напоминаем, что ученые из NASA занялись создание нового марсианского вертолета и показали, как он будет выглядеть, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что впервые гражданский самолет США превысил скорость звука.