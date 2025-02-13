Зодиакальный свет: в феврале можно будет увидеть странное треугольное явление в небе (фото)

Начиная с 16 февраля и до конца месяца в небе можно будет наблюдать необычное свечение в форме треугольника.

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Странный треугольник из света, который будет виден в небе на западе и юго-западе вскоре после захода Солнца с 16 февраля до конца месяца, называется зодиакальным светом. Это явление можно будет увидеть только если небо будет очень темным, и Луна не будет отражать много солнечного света, пишет Live Science.

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Зодиакальный свет, который имеет форму треугольника, смогут увидеть жители Северного полушария Земли во второй половине февраля, а затем он исчезнет. Данное явление возникает из-за того, что частицы пыли, расположенные между Солнцем и Землей, отражают и рассеивают солнечный свет. Эти частицы пыли вращаются вокруг Солнца в той же плоскости, что и планеты.

Зодиакальный свет всегда виден на фоне зодиакальных созвездий, а потому это явление получило такое название. Данные созвездия расположены вдоль эклиптики, то есть видимого пути среди звезд, который имеет Солнце в течение года с Земли.

Зодиакальный свет всегда виден на фоне зодиакальных созвездий, а потому это явление получило такое название Фото: EarthSky

Долгое время ученые считали, что зодиакальный свет создают частицы, которые были сброшены с комет, когда те приблизились к Солнцу и их ледяная поверхность растаяла. Таким образом эти частицы остались кружить вокруг нашей звезды. Также считалось, что столкновения астероидов создают пыль, вызывающую зодиакальный свет.

В 2020 году ученые с помощью космического аппарата "Юнона", который вращается вокруг Юпитера, выяснили, что большая часть пыли, создающая зодиакальный свет на самом деле была выброшена с Марса. Астрономы считают, что во время сильных пылевых бурь на Марсе частицы пыли улетают в космос и под влиянием гравитации Юпитера перемещаются ближе к Солнцу.

Зодиакальный свет в этом году можно будет увидеть с 16 февраля до конца месяца в течение примерно часа после заката Солнца. Но необычный свет в форме треугольника нельзя будет увидеть, если небо будет не очень темным и рядом будут находится источники светового загрязнения. Также лунный свет не должен быть очень ярким. Дело в том, что зодиакальный свет — это очень слабое свечение.

Зодиакальный свет будет виден в феврале, потому что как раз перед весенним равноденствием, которое в этом году наступит 20 марта, эклиптика круто наклоняется относительно горизонта в Северном полушарии.

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