Марсоход NASA увидел странные цветные облака на Марсе: ученые не могут их объяснить (фото)

Для астрономов остается загадкой, почему так называемые сумеречные облака на Красной планете обнаружили только в определенных местах.

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Марсоход NASA Curiosity сделал фотографии загадочных красно-зеленых облаков на Марсе. Они называются сумеречными облаками, ведь их можно увидеть только когда заходит Солнце на Красной планете. Но эти облака видны только в некоторых частях Марса и ученые пока не знают в чем причина, пишет Phys.

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Облака на Марсе бывают двух видов: они состоят либо из водяного льда и находятся на высоте примерно 50 км, или же из замороженного углекислого газа и находятся на высоте 60-80 км. Только последние могут иметь разные цвета, в том числе красный и зеленый, в то время как облака из водяного льда в основном белые.

Марсоход NASA Curiosity сделал фотографии загадочных красно-зеленых облаков на Марсе Фото: NASA

Впервые сумеречные облака на Марсе обнаружил марсоход миссии NASA Pathfinder в 1997 году. Хотя марсоход Curiosity приземлился на Марсе в 2012 году, только через 7 лет он впервые сделал фотографии сумеречных облаков. Они были похожи на те, что видны на новых изображениях марсианского неба. Ученые выяснили, что такие облака возникают только в южном полушарии Марса и тогда, когда на Красной планете наступает осень.

Ученые выяснили, что такие облака возникают только в южном полушарии Марса и тогда, когда на Красной планете наступает осень Фото: NASA

Наблюдения за облаками на Марсе дают возможность ученым лучше понять атмосферу планеты, которая на 95% состоит из углекислого газа.

Несмотря на то, что сумеречные облака давно известны ученым, они не могут понять, почему они возникают только в Южном полушарии Марса и в определенный сезон. Например, марсоход NASA Perseverance, который находится в Северном полушарии Марса никогда не видел этих цветных облаков с момента приземления в 2021 году.

Наблюдения за облаками на Марсе дают возможность ученым лучше понять атмосферу планеты, которая на 95% состоит из углекислого газа Фото: NASA

Ученые считают, что в некоторых регионах Марса могут быть подходящие условия для образования облаков из замороженного углекислого газа, которые рассеивают солнечный свет, что придает им характерную окраску.

Возможно, такие облака возникают из-за атмосферных гравитационных волн на Марсе, которые могут охлаждать атмосферу, считают ученые. Углекислый газ так сильно конденсируется в лед, что что-то должно его сильно охлаждать. Но о марсианских атмосферных гравитационных волнах известно очень мало, потому это только предположение. С другой стороны, они не объясняют, почему сумеречные облака возникают только в определенных местах.

Как уже писал Фокус, Альфа Центавра летит с огромной скоростью к Солнечной системе и некоторые объекты уже возле нас. Ученые выяснили, что ближайшая звездная система выбрасывает астероиды, кометы и мелкие частицы пыли и некоторые из этих объектов уже находятся рядом с Землей.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили остатки сверхновых в неожиданном месте в галактике-спутнике Млечного Пути. Считалось, что умершие звезды не могут создавать такие объекты на окраине галактики, но новые данные показывают обратное.