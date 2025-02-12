Сюрприз для астрономов: таинственный свет оказался остатками ужасной космической смерти (фото)

Астрономы обнаружили остатки сверхновых там, где не ожидали их увидеть.

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Ученые с помощью космического телескопа XMM-Newton обнаружили на окраине соседней галактики таинственные источники света. Оказалось, что это два ранее неизвестные остатка сверхновых, которые находятся там, где их не ожидали обнаружить. Исследование опубликовано в журнале Astronomy&Astrophysics, пишет Space.

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Когда умирает массивная звезда, то она может взорваться сверхновой. Это чрезвычайно яркий и мощный взрыв. Ударная волна, вызванная взрывом, создает объект на месте умершей звезды, известный как остаток сверхновой, состоящий из материи исчезнувшей звезды.

Сверхновые имеют огромное значение для круговорота материи в галактиках, а также для создания новых звезд. Когда происходит взрыв сверхновой, то космос наполняется химическими элементами, созданными в ядре звезды, а также во время взрыва. Эти химические элементы становятся основой для новых звезд.

Два ранее неизвестных остатка сверхновой были обнаружены на окраинах галактики-спутника Млечного Пути под названием Большое Магелланово Облако. Это одна из самых больших галактик, которые вращаются вокруг Млечного Пути, а также это одна из немногих соседних галактик, где активно формируются новые звезды.

На изображении ниже два остатка сверхновых, получивших название J0624-6948 и J0614-7251 показаны в виде оранжевого и голубого круга соответственно в нижнем левом углу снимка. Также на изображении галактики Большое Магелланово Облако желтыми крестиками отмечены уже известные остатки сверхновой. Как показано на снимке новые объекты находятся намного дальше от основной концентрации остатков сверхновых в соседней галактике.

Остатки сверхновой показаны в виде оранжевого и голубого круга в нижнем левом углу снимка Фото: ESA

Для того, чтобы возник остаток сверхновой, умирающая звезда должна быть окружена большим количеством ионизированного газа. Газ ионизируют своим излучением горячие новорожденные звезды. Это возможно, когда умирающая звезда находится в плотном регионе образования новых звезд, а не на окраинах галактики.

Поэтому астрономы удивлены тем, что они обнаружили два ранее неизвестных остатка сверхновых не в основной части галактики Большое Магелланово Облако.

Авторы исследования считают, что соседняя галактика, вероятно, наполнена большим количеством ионизированного газа, чем предполагалось. Этим можно объяснить существование остатков сверхновых в неожиданном месте.

Возможно, большая концентрация ионизированного газа связана с гравитационным взаимодействием между нашей галактикой Млечный Путь и Большим Магеллановым Облаком. Такое взаимодействие может влиять на распределение газа в галактике, говорят астрономы.

Гравитационное притяжение Млечного Пути может притягивать сжимать и даже ионизировать газ неожиданными способами, считают авторы исследования. Таким образом окраины Большого Магелланова Облака могут быть более турбулентными, чем предполагалось и это меняет понимание процесса образования новых звезд в соседней галактике.

Как уже писал Фокус, "обувная коробка" в космосе поможет обнаружить темную материю. Ученые создали новый детектор для обнаружения загадочной темной материи, которой в 6 раз больше, чем обычной материи во Вселенной.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили еще один мир в Солнечной системе, где есть океан с жидкой водой. Он находится возле планеты Уран.