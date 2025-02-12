Сюрприз для астрономів: таємниче світло виявилося залишками жахливої космічної смерті (фото)

Астрономи виявили залишки наднових там, де не очікували їх побачити.

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Учені за допомогою космічного телескопа XMM-Newton виявили на околиці сусідньої галактики таємничі джерела світла. Виявилося, що це два раніше невідомі залишки наднових, які знаходяться там, де їх не очікували виявити. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy&Astrophysics, пише Space.

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Коли помирає масивна зірка, то вона може вибухнути надновою. Це надзвичайно яскравий і потужний вибух. Ударна хвиля, спричинена вибухом, створює об'єкт на місці померлої зірки, відомий як залишок наднової, що складається з матерії зниклої зірки.

Наднові мають величезне значення для кругообігу матерії в галактиках, а також для створення нових зірок. Коли відбувається вибух наднової, то космос наповнюється хімічними елементами, створеними в ядрі зірки, а також під час вибуху. Ці хімічні елементи стають основою для нових зірок.

Два раніше невідомі залишки наднової були виявлені на околицях галактики-супутника Чумацького Шляху під назвою Велика Магелланова Хмара. Це одна з найбільших галактик, які обертаються навколо Чумацького Шляху, а також це одна з небагатьох сусідніх галактик, де активно формуються нові зірки.

На зображенні нижче два залишки наднових, що отримали назву J0624-6948 і J0614-7251 показані у вигляді помаранчевого і блакитного кола відповідно в нижньому лівому кутку знімка. Також на зображенні галактики Велика Магелланова Хмара жовтими хрестиками відзначені вже відомі залишки наднової. Як показано на знімку, нові об'єкти розташовані набагато далі від основної концентрації залишків наднових у сусідній галактиці.

Залишки наднової показані у вигляді помаранчевого і блакитного кола в нижньому лівому кутку знімка Фото: ESA

Для того, щоб виник залишок наднової, зірка, що вмирає, має бути оточена великою кількістю іонізованого газу. Газ іонізують своїм випромінюванням гарячі новонароджені зірки. Це можливо, коли вмираюча зірка розташована в щільному регіоні утворення нових зірок, а не на околицях галактики.

Тому астрономи здивовані тим, що вони виявили два раніше невідомі залишки наднових не в основній частині галактики Велика Магелланова Хмара.

Автори дослідження вважають, що сусідня галактика, ймовірно, наповнена більшою кількістю іонізованого газу, ніж передбачалося. Цим можна пояснити існування залишків наднових у несподіваному місці.

Можливо, велика концентрація іонізованого газу пов'язана з гравітаційною взаємодією між нашою галактикою Чумацький Шлях і Великою Магеллановою Хмарою. Така взаємодія може впливати на розподіл газу в галактиці, кажуть астрономи.

Гравітаційне тяжіння Чумацького Шляху може притягувати стискати і навіть іонізувати газ несподіваними способами, вважають автори дослідження. Таким чином околиці Великої Магелланової Хмари можуть бути більш турбулентними, ніж передбачалося і це змінює розуміння процесу утворення нових зірок у сусідній галактиці.

Як уже писав Фокус, "взуттєва коробка" в космосі допоможе виявити темну матерію. Вчені створили новий детектор для виявлення загадкової темної матерії, якої в 6 разів більше, ніж звичайної матерії у Всесвіті.

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