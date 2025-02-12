"Взуттєва коробка" в космосі допоможе виявити темну матерію: що придумали фізики (відео)

Учені створили новий детектор для виявлення загадкової темної матерії, якої в 6 разів більше, ніж звичайної матерії у Всесвіті.

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Фізики з Університету Саутгемптона, Велика Британія, створили новий детектор, який має розкрити таємницю темної матерії. Наразі відбуваються випробування приладу, який включає левітацію листів графіту в умовах невагомості для пошуку крихітних аномалій, здатних вказати на природу невловимої темної матерії, пише ScienceAlert.

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За словами фізика Тіма Фукса, темна матерія залишається однією з найбільших загадок космосу. Вона визначає структуру Всесвіту, але досі її не вдалося виявити безпосередньо. Існує багато теорій про те, що з себе представляє темна матерія, але жоден детектор на Землі так і не зміг її виявити. Тому фізики вирішили шукати темну матерію за допомогою детектора в космосі.

Спостереження за Всесвітом показують існування великої невідповідності між кількістю звичайної матерії, яку ми можемо бачити, і кількістю гравітації. Простіше кажучи, гравітації занадто багато, щоб її можна було пояснити тільки тим, що її створює звичайна матерія, з якої складаються всі зірки, планети і міжзоряний газ.

Про те, що темна матерія існує, свідчить занадто швидке обертання зовнішніх частин галактик, швидкість якого є вищою, ніж мала б бути виходячи з видимої маси галактик. Також на існування невловимої форми матерії вказує те, як простір-час деформується і викривляється навколо масивних об'єктів.

Вимірювання показують, що у Всесвіті темної матерії приблизно в 6 разів більше, ніж звичайної матерії. Але ніхто не знає з чого вона складається, адже її ще не бачили безпосередньо. Темна матерія не випромінює ніякого світла і не взаємодіє зі звичайною матерією жодним чином, окрім як за допомогою гравітації.

Фізики створили спеціальний детектор темної матерії, який вони відправлять на низьку навколоземну орбіту на борту супутника під назвою Jovian-1 розміром із взуттєву коробку. За словами вчених, прилад включає левітацію листів графіту між магнітами, які в умовах невагомості неймовірно чутливі до малих сил.

Якщо щільність темної матерії досить висока, то так званий темний вітер буде переміщати левітуючі частинки на величину, яку можна виміряти. Таким чином можна буде вперше в історії виявити темну матерію, кажуть фізики.

Супутник планують відправити на орбіту на початку 2026 року, тому доведеться почекати певний час, перш ніж вчені отримають перші результати. Але вони можуть розповісти набагато більше про темну матерію, незалежно від того, буде виявлена вона чи ні. За словами фізиків, теорії говорять, що швидкість взаємодії темної матерії насправді може бути настільки високою, що вона не може проникнути в нашу атмосферу. Тому це може пояснити той факт, що наземні детектори її ще не виявили. Але новий космічний детектор, можливо, зможе побачити темну матерію над Землею.

Як уже писав Фокус, астрономи зробили нове відкриття, яке стосується темної матерії. Дослідження показало, що в ранньому Всесвіті її було набагато більше, ніж передбачалося.

Також Фокус писав про те, що повернення астронавтів NASA на Місяць перебуває під загрозою. У новому звіті про безпеку космічних польотів йдеться про те, що у NASA існує багато проблем, які можуть вплинути на реалізацію програми "Артеміда".