"Обувная коробка" в космосе поможет обнаружить темную материю: что придумали физики (видео)

Ученые создали новый детектор для обнаружения загадочной темной материи, которой в 6 раз больше, чем обычной материи во Вселенной.

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Физики из Университета Саутгемптона, Великобритания, создали новый детектор, который должен раскрыть тайну темной материи. Сейчас проходят испытания прибора, который включает левитацию листов графита в условиях невесомости для поиска крошечных аномалий, способных указать на природу неуловимой темной материи, пишет ScienceAlert.

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По словам физика Тима Фукса, темная материя остается одной из самых больших загадок космоса. Она определяет структуру Вселенной, но до сих пор ее не удалось обнаружить напрямую. Существует много теорий о том, что из себя представая лет темная материя, но ни один детектор на Земле так и не смог ее обнаружить. Поэтому физики решили искать темную материю с помощью детектора в космосе.

Наблюдения за Вселенной показывают существование большого несоответствия между количеством обычной материи, которую мы можем видеть, и количеством гравитации. Проще говоря, гравитации слишком много, чтобы ее можно было объяснить только тем, что ее создает обычная материя, из которой состоят все звезды, планеты и межзвездный газ.

О том, что темная материя существует показывает слишком быстрое вращение внешних частей галактик, скорость которого выше, чем должны быть исходя из видимой массы галактик. Также на существование неуловимой формы материи указывает то, как пространство-время деформируется и искривляется вокруг массивных объектов.

Измерения показывают, что во Вселенной темной материи примерно в 6 раз больше, чем обычной материи. Но никто не знает из чего она состоит, ведь ее еще не видели напрямую. Темная материя не излучает никакого света и не взаимодействует с обычной материей никаким образом, кроме как с помощью гравитации.

Физики создали специальный детектор темной материи, который они отправят на низкую околоземную орбиту на борту спутника под названием Jovian-1 размером с обувную коробку. По словам ученых, прибор включает левитацию листов графита между магнитами, которые в условиях невесомости невероятно чувствительны к малым силам.

Если плотность темной материи достаточно высокая, то так называемый темный ветер будет перемещать левитирующие частицы на величину, которую можно измерить. Таким образом можно будет впервые в истории обнаружить темную материю, говорят физики.

Спутник планируют отправить на орбиту в начале 2026 года, поэтому придется подождать некоторое время, прежде, чем учены получат первые результаты. Но они могут рассказать гораздо больше о темной материи, независимо от того, будет ли обнаружена она или нет. По словам физиков, теории говорят, что скорость взаимодействия темной материи на самом деле может быть настолько высокой, что она не может проникнуть в нашу атмосферу. Поэтому это может объяснить тот факт, что наземные детекторы ее еще не обнаружили. Но новый космический детектор, возможно, сможет увидеть темную материю над Землей.

Как уже писал Фокус, астрономы сделали новое открытие, которое касается темной материи. Исследование показало, что в ранней Вселенной ее было намного больше, чем предполагалось.

Также Фокус писал о том, что возвращение астронавтов NASA на Луну находится под угрозой. В новом отчете о безопасности космических полетов говорится, что у NASA существует много проблем, которые могут повлиять на реализацию программы "Артемида".