Большой риск и неопределенность: возвращение астронавтов NASA на Луну находится под угрозой

В новом отчете о безопасности космических полетов говорится, что у NASA существует много проблем, которые могут повлиять на реализацию программы "Артемида".

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Опубликован ежегодный отчет Консультативной группы по безопасности в аэрокосмической сфере (ASAP). В нем отмечается, что у NASA существует еще много проблем, что делает реализацию программы "Артемида", предусматривающую высадку астронавтов на Луну, слишком рискованной и неопределенной, пишет Spaсe.

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Группа экспертов ASAP отмечает, что существует много рисков, связанных с выполнением запланированной высадки астронавтов NASA на Луну в 2027 году, которые вызваны нерешенными техническими проблемами, а также связаны с финансированием.

В отчете ASAP сказано, что особую обеспокоенность вызывают риски, связанные с подготовкой будущей пилотируемой мисси на Луну, которая должна заложить основу для дальнейшей высадки астронавтов на Марс. В частности, вызывает много вопросов готовность NASA безопасно доставить астронавтов на Луну, что создает неопределенность в реализации лунной программы.

Эксперты указывают на то, что до сих продолжается изучение проблем, возникших у космического корабля Orion, который должен быть задействован в миссиях "Артемида-2" и "Артемида-3". Во время первой миссии должен состоятся полет астронавтов NASA вокруг Луны в 2026 году, а во время второй – высадка астронавтов на поверхность Луны в 2027 году. Но еще в конце 2022 года во время возвращения на Землю после успешной беспилотной миссии "Артемида-1" у корабля Orion сильно пострадало теплозащитное покрытие, которое должно защитить астронавтов от перепадов температуры.

Что касается первого полета человека на Луну с 1972 года, то эксперты очень обеспокоены тем, что при текущем графике и текущем уровне технической готовности NASA к выполнению миссии "Артемида-3", уровень ее готовности очень переоценен.

В отчете сказано, что что остаются нерешенными проблемы с созданием и демонстрацией посадочного модуля, с помощью которого астронавты смогут приземлиться на Луне, а также того, как он будет стыковаться с кораблем Orion. Для снижения рисков миссии нужно провести демонстрационную посадку модуля на поверхность Луны и решить проблемы корабля Orion.

В отчете ASAP подчеркивается еще более серьезная проблема — постоянная неопределенность бюджета NASA, вызванная неспособностью Конгресса США предоставить своевременное финансирование.

По словам экспертов, это существенно усложняет способность NASA планировать и выполнять высокотехнологичные миссии. Неопределенность бюджета может привести к повышению рисков во время разработки главных компонентов лунной миссии и создать эксплуатационные риски в будущем. Все это напрямую влияет на безопасность и успех миссии на Луну.

Как уже писал Фокус, NASA наконец-то вернет на Землю застрявших на орбите почти на 10 месяцев астронавтов. Перенос даты запуска на МКС нового экипажа ускорит возвращение двух астронавтов космического корабля Boeing Starliner.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили более 20 загадочных радиосигналов из глубокого космоса. Чрезвычайно быстрые всплески энергии, видимые в радиоволнах, представляют собой большую загадку, которую пытаются решить ученые.