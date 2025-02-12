Почти 10 месяцев в космосе: NASA наконец-то вернет на Землю застрявших на орбите астронавтов

Перенос даты запуска на МКС нового экипажа ускорит возвращение двух астронавтов космического корабля Boeing Starliner.

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В NASA решили поменять космические корабли Crew Dragon компании SpaceX, чтобы раньше отправить на МКС экипаж миссии Crew-10. Это в свою очередь позволяет раньше вернуться на Землю экипажу миссии Crew-9 вместе с застрявшими на много месяцев на орбите астронавтами космического корабля Boeing Starliner, пишет Space.

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NASA объявило о том, что 12 марта на Международную космическую станцию (МКС) на корабле SpaceX Crew Dragon отправится новый экипаж миссии Crew-10, состоящий из четыре астронавтов. Это будут Энн Макклейн и Николь Айерс из NASA, японец Такуя Ониши и россиянин Кирилл Песков. Астронавты будут находиться на борту корабля Crew Dragon Endurance. Таким образом после этого на Землю раньше смогут вернуться астронавты миссии Crew-9 Ник Хейг и NASA и Александр Горбунов из РФ, а также Сунита Уильмяс и Барри Уилмор, которые находятся на МКС с июня 2024 года и прибыли на орбиту на корабле Boeing Starliner.

Космический корабль Boeing Starliner Фото: NASA

Уильямс и Уилмор, которые должны были находится на орбите не более 10 дней, из-за технических проблем у своего космического корабля не смогли вернутся домой еще в июне прошлого года. Корабль Boeing Starliner вернулся на Землю без экипажа в сентябре из соображений безопасности. В то же время экипаж миссии Crew-9 прибыл на МКС в конце сентября прошлого года.

В декабре NASA сообщило о том, что запуск миссии Crew-10 на МКС с новым экипажем состоится не ранее конца марта, что значительно бы увеличило время пребывания Уильямс и Уилмора на орбите. Задержка была связана с тем, что компания SpaceX должна была завершить создание нового космического корабля Crew Dragon для этого полета.

Космический корабль SpaceX Crew Dragon Фото: dw.com

Теперь же стало известно, что NASA решило не ждать создание нового корабля, а использовать для миссии Crew-10 уже проверенный корабль компании SpaceX Crew Dragon Endurance. Ранее он уже доставлял на МКС астронавтов миссий Crew-3, Crew-5 и Crew-7.

Этот корабль немного модернизируют, и он должен быть готов к запуску 12 марта на ракете-носителе Falcon-9 компании SpaceX.

Предполагается, что теперь Уильямс, Уилмор, Хейг и Горбунов вернутся на Землю где-то в конце марта.

Как уже писал Фокус, Китай и NASA будут останавливать астероид "наивысшего риска", который вскоре может упасть на Землю. Астероид, диаметр которого достигает от 40 до 90 метров, может столкнуться с Землей меньше, чем за десятилетие: астрономы Китая и NASA сейчас пытаются определить точную орбиту космического объекта, чтобы устранить риски.

Также Фокус писал о том, какое количество астронавтов смогли погулять по поверхности Луны и как выглядит такая прогулка. В рамках всего нескольких лунных миссий на спутнике Земли побывало не очень много астронавтов.