Майже 10 місяців у космосі: NASA нарешті поверне на Землю застряглих на орбіті астронавтів

Перенесення дати запуску на МКС нового екіпажу прискорить повернення двох астронавтів космічного корабля Boeing Starliner.

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У NASA вирішили поміняти космічні кораблі Crew Dragon компанії SpaceX, щоб раніше відправити на МКС екіпаж місії Crew-10. Це, своєю чергою, дає змогу раніше повернутися на Землю екіпажу місії Crew-9 разом із застряглими на багато місяців на орбіті астронавтами космічного корабля Boeing Starliner, пише Space.

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NASA оголосило про те, що 12 березня на Міжнародну космічну станцію (МКС) на кораблі SpaceX Crew Dragon вирушить новий екіпаж місії Crew-10, який складається з чотирьох астронавтів. Це будуть Енн Макклейн і Ніколь Айєрс із NASA, японець Такуя Оніші та росіянин Кирило Пєсков. Астронавти перебуватимуть на борту корабля Crew Dragon Endurance. Таким чином, після цього на Землю раніше зможуть повернутися астронавти місії Crew-9 Нік Гейг з NASA і Олександр Горбунов із РФ, а також Суніта Вільмяс і Баррі Вілмор, які перебувають на МКС із червня 2024 року і прибули на орбіту на кораблі Boeing Starliner.

Космічний корабель Boeing Starliner Фото: NASA

Вільямс і Вілмор, які мали перебувати на орбіті не більше ніж 10 днів, через технічні проблеми у свого космічного корабля не змогли повернуться додому ще в червні минулого року. Корабель Boeing Starliner повернувся на Землю без екіпажу у вересні з міркувань безпеки. Водночас екіпаж місії Crew-9 прибув на МКС наприкінці вересня минулого року.

У грудні NASA повідомило про те, що запуск місії Crew-10 на МКС із новим екіпажем відбудеться не раніше за кінець березня, що значно б збільшило час перебування Вільямс і Вілмора на орбіті. Затримка була пов'язана з тим, що компанія SpaceX мала завершити створення нового космічного корабля Crew Dragon для цього польоту.

Космічний корабель SpaceX Crew Dragon Фото: dw.com

Тепер же стало відомо, що NASA вирішило не чекати створення нового корабля, а використати для місії Crew-10 вже перевірений корабель компанії SpaceX Crew Dragon Endurance. Раніше він уже доставляв на МКС астронавтів місій Crew-3, Crew-5 і Crew-7.

Цей корабель трохи модернізують, і він має бути готовий до запуску 12 березня на ракеті-носії Falcon-9 компанії SpaceX.

Передбачається, що тепер Вільямс, Вілмор, Гейг і Горбунов повернуться на Землю десь наприкінці березня.

Як уже писав Фокус, Китай і NASA зупинятимуть астероїд "найвищого ризику", який незабаром може впасти на Землю. Астероїд, діаметр якого сягає від 40 до 90 метрів, може зіткнутися із Землею менше, ніж за десятиліття: астрономи Китаю і NASA зараз намагаються визначити точну орбіту космічного об'єкта, щоб усунути ризики.

Також Фокус писав про те, яка кількість астронавтів змогли погуляти поверхнею Місяця і який вигляд має така прогулянка. У рамках лише кількох місячних місій на супутнику Землі побувало не дуже багато астронавтів.