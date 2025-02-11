Лише кілька щасливчиків: скільки астронавтів насправді побували на Місяці (фото)

У період з 1969 по 1972 роки лише кілька астронавтів NASA, які всі були чоловіками, змогли прогулятися поверхнею супутника Землі.

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Як відомо, вперше астронавти NASA висадилися на поверхню Місяця 1969 року, а востаннє люди побували на супутнику Землі 1972 року. Але скільки всього астронавтів побували на Місяці і як їх звали? Про це пише Space.

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Хоча Місяць розташований на відстані в середньому 370 000 км від Землі, що небагато за космічними мірками, на ньому змогли побувати лише 12 астронавтів NASA в рамках програми "Аполлон". Хоча Місяць бачили з космічного корабля ще 12 американців, просто вони оберталися навколо супутника Землі і не висадилися на його поверхню.

Хоча Місяць розташований на відстані в середньому 370 000 км від Землі, що небагато за космічними мірками, на ньому змогли побувати всього 12 астронавтів NASA Фото: NASA

Після того, як Юрій Гагарін став першою людиною, яка полетіла в космос, почалися космічні перегони між СРСР і США. У 1962 році президент США Джон Кеннеді дав завдання NASA відправити американських астронавтів на Місяць до 1970 року, щоб випередити СРСР.

Астронавт Базз Олдрін на Місяці Фото: NASA

Першим астронавтом, який ступив на поверхню Місяця, став Ніл Армстронг 1969 року, а останнім, хто здійснив такий самий подвиг 1972 року став Юджин Сернан. Відтоді жодна людина не побувала на Місяці, хоча NASA наразі активно працює на цим у рамках нової програми "Артеміда". Нагадуємо, що богиня Артеміда в давньогрецькій міфології була сестрою бога Аполлона, а тому було дано саме таку назву новій місячній програмі NASA.

Скільки астронавтів насправді побували на Місяці?

Далі представлено список усіх 12 астронавтів, які побували в різні роки на Місяці і були учасниками різних місій.

Місія "Аполлон-11", 1969 рік.

Ніл Армстронг

Базз Олдрін

Місія "Аполлон-12", 1969 рік.

Чарльз Конрад

Алан Бін

Місія "Аполлон-14", 1971 рік.

Алан Шепард

Едгар Мітчелл

Місія "Аполлон-15", 1971 рік.

Девід Скотт

Джеймс Ірвін

Місія "Аполлон-16", 1972 рік.

Джон Янг

Чарльз Дьюк

Місія "Аполлон-17", 1972 рік.

Гаррісон Шмітт

Юджин Сернан

Нагадуємо, що астронавти місії "Аполлон-13" Джеймс Ловелл, Джон Суайгерт і Фред Гейз 1970 року змогли долетіти до Місяця, але на космічному кораблі трапилася серйозна аварія, а тому їм довелося повернутися на Землю так і не побувавши на супнику Землі.

Який вигляд має прогулянка поверхнею Місяця?

У Місяця дуже низька гравітація, яка становить приблизно 1/6 гравітації на Землі. Це означає, що астронавти на Місяці важать набагато менше, ніж на Землі, якщо точніше, то їхня вага становить лише 16% від нормального значення за звичайної гравітації. Таким чином астронавти на Місяці можуть стрибнути в 6 разів вище, ніж на поверхні Землі.

На Місяці людина відчуває себе дуже легкою, а через розріджену атмосферу очі бачать дуже різкі кольори. Також на Місяці Сонце світить дуже яскраво і затьмарює собою світло зірок.

Перші четверо астронавтів переміщалися на Місяці пішки, але це не давало змоги далеко відійти від посадкового модуля. Уперше під час місії "Аполлон-15" астронавти змогли використовувати місячний всюдихід. Він розвивав швидкість до 16 км/год і давав змогу подолати відстань до 90 км.

Уперше під час місії "Аполлон-15" астронавти змогли використовувати місячний всюдихід Фото: wikipedia

Коли астронавти знову висадяться на Місяць?

NASA планувало повернути астронавтів на Місяць у 2024 році, але тепер відомо, що цей політ має відбутися у 2027 році, як уже писав Фокус. Але все залежить від фінансування NASA, від інших поки невирішених технологічних проблем, які пов'язані з космічним кораблем, посадковим модулем, а також зі скафандрами.

Також, як уже писав Фокус, великий друг нового президента США Ілон Маск є прихильником пілотованих місій на Марс, а не на Місяць.

Ще Фокус писав про те, що надзвуковий літак XB-1 встановив нові рекорди. Після успішного фінального випробування літака компанія Boom Technology повністю приступає до створення нового пасажирського надзвукового літака Overture.