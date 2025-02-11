Лише кілька щасливчиків: скільки астронавтів насправді побували на Місяці (фото)
У період з 1969 по 1972 роки лише кілька астронавтів NASA, які всі були чоловіками, змогли прогулятися поверхнею супутника Землі.
Як відомо, вперше астронавти NASA висадилися на поверхню Місяця 1969 року, а востаннє люди побували на супутнику Землі 1972 року. Але скільки всього астронавтів побували на Місяці і як їх звали? Про це пише Space.
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Хоча Місяць розташований на відстані в середньому 370 000 км від Землі, що небагато за космічними мірками, на ньому змогли побувати лише 12 астронавтів NASA в рамках програми "Аполлон". Хоча Місяць бачили з космічного корабля ще 12 американців, просто вони оберталися навколо супутника Землі і не висадилися на його поверхню.
Після того, як Юрій Гагарін став першою людиною, яка полетіла в космос, почалися космічні перегони між СРСР і США. У 1962 році президент США Джон Кеннеді дав завдання NASA відправити американських астронавтів на Місяць до 1970 року, щоб випередити СРСР.
Першим астронавтом, який ступив на поверхню Місяця, став Ніл Армстронг 1969 року, а останнім, хто здійснив такий самий подвиг 1972 року став Юджин Сернан. Відтоді жодна людина не побувала на Місяці, хоча NASA наразі активно працює на цим у рамках нової програми "Артеміда". Нагадуємо, що богиня Артеміда в давньогрецькій міфології була сестрою бога Аполлона, а тому було дано саме таку назву новій місячній програмі NASA.
Скільки астронавтів насправді побували на Місяці?
Далі представлено список усіх 12 астронавтів, які побували в різні роки на Місяці і були учасниками різних місій.
Місія "Аполлон-11", 1969 рік.
- Ніл Армстронг
- Базз Олдрін
Місія "Аполлон-12", 1969 рік.
- Чарльз Конрад
- Алан Бін
Місія "Аполлон-14", 1971 рік.
- Алан Шепард
- Едгар Мітчелл
Місія "Аполлон-15", 1971 рік.
- Девід Скотт
- Джеймс Ірвін
Місія "Аполлон-16", 1972 рік.
- Джон Янг
- Чарльз Дьюк
Місія "Аполлон-17", 1972 рік.
- Гаррісон Шмітт
- Юджин Сернан
Нагадуємо, що астронавти місії "Аполлон-13" Джеймс Ловелл, Джон Суайгерт і Фред Гейз 1970 року змогли долетіти до Місяця, але на космічному кораблі трапилася серйозна аварія, а тому їм довелося повернутися на Землю так і не побувавши на супнику Землі.
Який вигляд має прогулянка поверхнею Місяця?
У Місяця дуже низька гравітація, яка становить приблизно 1/6 гравітації на Землі. Це означає, що астронавти на Місяці важать набагато менше, ніж на Землі, якщо точніше, то їхня вага становить лише 16% від нормального значення за звичайної гравітації. Таким чином астронавти на Місяці можуть стрибнути в 6 разів вище, ніж на поверхні Землі.
На Місяці людина відчуває себе дуже легкою, а через розріджену атмосферу очі бачать дуже різкі кольори. Також на Місяці Сонце світить дуже яскраво і затьмарює собою світло зірок.
Перші четверо астронавтів переміщалися на Місяці пішки, але це не давало змоги далеко відійти від посадкового модуля. Уперше під час місії "Аполлон-15" астронавти змогли використовувати місячний всюдихід. Він розвивав швидкість до 16 км/год і давав змогу подолати відстань до 90 км.
Коли астронавти знову висадяться на Місяць?
NASA планувало повернути астронавтів на Місяць у 2024 році, але тепер відомо, що цей політ має відбутися у 2027 році, як уже писав Фокус. Але все залежить від фінансування NASA, від інших поки невирішених технологічних проблем, які пов'язані з космічним кораблем, посадковим модулем, а також зі скафандрами.
Також, як уже писав Фокус, великий друг нового президента США Ілон Маск є прихильником пілотованих місій на Марс, а не на Місяць.
Ще Фокус писав про те, що надзвуковий літак XB-1 встановив нові рекорди. Після успішного фінального випробування літака компанія Boom Technology повністю приступає до створення нового пасажирського надзвукового літака Overture.