З Лондона до Нью-Йорка за 3 години: надзвуковий літак встановив нові рекорди (відео)

Після успішного фінального випробування літака XB-1 компанія Boom Technology повністю приступає до створення нового пасажирського надзвукового літака Overture.

Related video

10 лютого відбулося тринадцяте і фінальне випробування демонстраційного надзвукового літака XB-1, створеного американською компанією Boom Technology. Під час польоту літак зміг тричі перевищити швидкість звуку і найголовніше вперше не створив звукового удару. Через ці звукові удари в багатьох країнах, зокрема і США, давно заборонені польоти пасажирських надзвукових літаків. Після завершення всіх випробувань компанія Boom Technology повністю приступає до створення нового пасажирського надзвукового літака Overture, який дозволить значно скоротити час міжконтинентальних польотів, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Останнє випробування літака XB-1 пройшло успішно

Прототип майбутнього пасажирського надзвукового літака Overture під назвою XB-1 подолав швидкість звуку, яка становить 1224 км/год, тричі під час 41-хвилинного польоту в небі над пустельною частиною штату Каліфорнія.

Останнє випробування XB-1 дало змогу зібрати ще більше цінних даних, які дають змогу розпочати створення нового пасажирського надзвукового літака Overture, який вміщуватиме від 64 до 80 пасажирів.

Прототип майбутнього пасажирського надзвукового пасажирського літака Overture під назвою XB-1 подолав швидкість звуку, яка становить 1224 км/год, тричі під час 41-хвилинного польоту в небі над пустельною частиною штату Каліфорнія. Фото: Скриншот

Якщо зараз переліт із Лондона до Нью-Йорка займає приблизно 8 годин, то за допомогою нового літака цей час скоротиться до 3-3,5 годин. Також зараз переліт з Америки до Японії займає приблизно 12 годин, то новий надзвуковий літак дасть змогу скоротити цей час у 2 рази. Передбачувана швидкість, яку зможе набрати Overture, становить 2100 км/год.

Останнє випробування XB-1 дало змогу зібрати ще більше цінних даних, які дають змогу розпочати створення нового пасажирського надзвукового літака Overture, який вміщуватиме від 64 до 80 пасажирів. Фото: Антарктида

Компанія Boom Technology вже найближчим часом має визначитися з конструкцією нового пасажирського надзвукового авіалайнера і почати складання літака Overture вже через півтора року. Передбачається, що вже 2029 року цей літак зможе вирушити в перший комерційний рейс. Цей літак буде використовуватися як для міжконтинентальних польотів, так і польотів усередині США.

Це стане можливим завдяки тому, що інженери вже показали, що їхній майбутній надзвуковий літак Overture не буде створювати сильного гуркоту, який чути на землі, під час подолання звукового бар'єру. Під час останнього випробування літак XB-1 не тільки тричі перевищив швидкість звуку, а й не створив звукового удару. Тобто отримано доказ, що надзвукові літаки можуть бути тихими, а отже можуть літати над континентальною частиною США.

Під час останнього випробування літак XB-1 не тільки тричі перевищив швидкість звуку, а й не створив звукового удару Фото: Скриншот

Коли надзвуковий літак рухається через атмосферу на високій швидкості, він змінює тиск повітря навколо себе, створюючи звукові хвилі. А коли літак перевищує швидкість звуку, то ці звукові хвилі об'єднуються і утворюють ударну хвилю. Цей звуковий удар може поширюватися досить далеко, щоб досягти землі, де він створює надзвичайно гучний шум.

Літак XB-1 скористався фізичним явищем, званим відсіченням Маха. Оскільки звук рухається повільніше на великих висотах, літак, що долає звуковий бар'єр на цих висотах, створює звуковий удар, який не може досягти землі. При цьому температура і вітер також впливають на швидкість звуку, тому ідеальна висота і швидкість для надзвукового літака залежать від атмосферних умов.

Компанія Boom Technology має намір відродити пасажирські надзвукові польоти, які закінчилися 2003 року разом з останнім рейсом літака "Конкорд".

Фокус уже писав про досягнення літака XB-1, отримані під час попереднього випробувального польоту наприкінці січня.

Також Фокус писав про те, що виявлено найбільш вулканічну планету серед відомих. Якщо дані спостережень підтвердяться, то астрономи вперше виявили атмосферу у кам'янистої планети поза Сонячною системою.

Ще Фокус писав про те, що вчені з Італії почали роботу над створенням нового ракетного електричного двигуна, який використовує воду як паливо. При цьому вода перетворюється на плазму.