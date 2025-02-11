Такої немає в Сонячній системі: виявлено найбільш вулканічну планету серед відомих (фото)

Якщо дані спостережень підтвердяться, то астрономи вперше виявили атмосферу у кам'янистої планети поза Сонячною системою.

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Учені за допомогою космічного телескопа Вебб вивчили кам'янисту планету під назвою L 98-59 b, яка обертається навколо зірки червоного карлика на відстані приблизно 34 світлових роки від нас. Розмір цієї планети є середнім значенням між розміром Землі і Марса, але її маса менша за половину маси Землі. Вчені вважають, що ця планета має атмосферу, яка майже повністю складається з діоксиду сірки, і це, найімовірніше, пов'язано з масштабною вулканічною активністю. Якщо дані підтвердяться, то вчені не тільки вперше виявили атмосферу у кам'янистої планети, а й знайшли найбільш вулканічну планету, яку коли-небудь бачили астрономи. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише New Scientist.

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Астрономи ще ніколи не спостерігали безпосередньо вулканічну активність на планетах за межами Сонячної системи. Річ у тім, що сучасні телескопи не можуть робити фотографії поверхні далеких планет. Виявити наявність вулканів на кам'янистих планетах можна за допомогою вимірювань газів, які вони викидають в атмосферу. Але поки що астрономам не вдалося виявити атмосферу у таких планет. Тепер же автори дослідження заявили, що вони виявили переконливі докази існування атмосфери, яка майже повністю складається з діоксиду сірки на планеті L 98-59 b.

Вчені вважають, що наявність такої величезної кількості сірки свідчить про те, що на планеті відбувається масштабна вулканічна активність, що робить L 98-59 b найбільш вулканічною планетою серед усіх відомих.

Порівняння розмірів планети L 98-59 b, Марса і Землі Фото: Wikipedia

Розрахунки астрономів показують, що рівень вулканічної активності на L 98-59 b приблизно у 8 разів вищий, ніж на супутнику Юпітера Іо. Цей супутник є найбільш вулканічним світом у Сонячній системі і на жодній планеті, що обертається навколо Сонця немає настільки величезної кількості вулканів, які вивергаються постійно. Також учені вважають, що надра далекої планети заповнені океаном із гарячої магми.

Кам'яниста планета L 98-59 b обертається навколо своєї зірки так близько, що її орбітальний період становить лише 2,5 дня. Тому випромінювання зірки має випарувати будь-яку атмосферу. Але автори дослідження вважають, що планета зазнає сильного приливного нагрівання, що провокує активне виверження величезної кількості вулканів і їхні викиди допомагають підтримувати стабільну атмосферу.

Іо, супутник Юпітера, є найбільш вулканічним світом у Сонячній системі Фото: NASA

Приливне нагрівання відбувається, коли гравітація зірки переміщує внутрішній матеріал планети вперед і назад. Це викликає надзвичайно велику вулканічну активність. У Іо це відбувається через вплив гравітації Юпітера.

Поки що вчені вважають, що L 98-59 b має атмосферу і якщо ці дані підтвердяться, то в такому разі астрономи вперше виявили атмосферу в кам'янистої планети. Але, навіть якщо там є атмосфера, то чому в ній немає ознак інших сполук і елементів? Поки що це залишається загадкою і потрібні додаткові спостереження, щоб підтвердити висновки вчених і знайти відповідь на питання, що виникло.

Як уже писав Фокус, вчені зайнялися створенням космічного двигуна, що працює на воді. Дослідники мають намір створити електричний двигун потужністю до 500 Вт, який можна використовувати для місій у глибокому космосі.

Також Фокус писав про те, що через Чумацький Шлях мчить пара об'єктів, які рухаються на гіпершвидкості. Астрономи уважно стежать за незвичайною системою, яка летить крізь космос на швидкості 1,93 млн км/год.